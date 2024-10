BabyMonster Mengisi Tampilan Baru Radar Korea milik Spotify

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Platform streaming audio Spotify mengumumkan grup idola, BabyMonster, menjadi artis terbaru dalam program Radar Korea. Radar merupakan inisiatif global Spotify yang mendukung musisi baru dalam pengembangan karier mereka, dikutip dari Antara.

“Dengan senang hati kami menyambut BabyMonster ke dalam program Radar dan tidak sabar melihat mereka menarik lebih banyak penggemar dengan bakat dan karakter luar biasa mereka,” kata Jungjoo Park, Kepala Musik Spotify Korea.

BabyMonster Radar Korea

Pemilihan BabyMonster sebagai wajah Radar Korea dipengaruhi oleh penampilan mengesankan grup yang berada di bawah YG Entertainment. Mereka memikat perhatian dengan penampilan yang kuat dan suara unik, terlihat dari lagu-lagu hit mereka seperti Batter Up dan Sheesh.

Pada Oktober 2024, BabyMonster telah meraih lebih dari 7 juta pendengar bulanan dan 2,6 juta pengikut di Spotify. Lagu Sheesh sempat menduduki peringkat #5 di Global Impact List Spotify untuk Korea Selatan, menjadikannya lagu dengan streaming terbanyak di platform, diikuti oleh Batter Up dan Like That.

“Ini baru awal perjalanan, dan kami tidak sabar untuk membagikan lebih banyak musik kepada pendengar global," keterangan BabyMonster.

Spotify juga akan mendorong penemuan musik mereka melalui playlist Radar Korea dan merilis konten eksklusif di kanal YouTube K-Pop ON! Spotify. Pada November 2024, penggemar bisa menyaksikan BabyMonster di Radar Live, inisiatif untuk menyiarkan artis Radar Korea secara interaktif, yang akan disiarkan langsung dari Seoul.

Sejak diluncurkan pada 2020, Radar telah mendukung lebih dari 900 artis di seluruh dunia, termasuk nama-nama yang kini terkenal seperti The Kid Laroi dan Lauv, serta musisi lokal seperti Bernadya dan Nadhif Basalamah. Di Korea Selatan, Radar juga telah memperkenalkan artis-artis seperti NMIXX dan Le Sserafim.

Tentang BabyMonster

BabyMonster grup baru naungan YG yang sudah debut dengan single Batter Up, pada 27 November 2023. Debut seluruh tujuh anggota pada 1 April 2024. Mereka juga merilis album mini pertama berjudul BabyMons7er, dengan video musik untuk lagu utama Sheesh yang mencatatkan 100 juta tampilan dalam waktu 10 hari, menjadikannya sebagai lagu debut tercepat oleh grup K-Pop perempuan.

Pada Juli 2024, grup ini merilis lagu Forever sebagai pemanasan menjelang peluncuran album penuh mereka. Dikutip dari Naver, BabyMonster juga aktif jumpa penggemar melalui rangkaian di berbagai kota. Grup ini telah menggelar 12 pertemuan penggemar di 7 kota, di Asia. Salah satu penampilan terbesar mereka tahun ini di festival musik Jepang, Summer Sonic 2024.

ANTARA | MUHAMMAD RAFI AZHARI

