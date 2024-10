Ahn Hyo Seop Datang ke Jakarta, Bahas Film Baru dan Ingin Cicipi Makanan Tradisional

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Ahn Hyo Seop kembali menyapa para penggemarnya di Jakarta pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Brand ambassador Mie Sedaap ini menjadi salah satu bintang tamu spesial dalam acara Come See Mie: Meet the Stars of The Ultimate Journey yang digelar di CGV Central Park, Jakarta Barat.

Bintang Business Proposal ini mengaku senang bisa datang lagi ke Jakarta setelah terakhir pada akhir Juli lalu. Ia selalu kagum dengan energi luar biasa yang diberikan oleh penggemar di Indonesia. "Menyala abangku!" kata aktor 29 tahun tersebut. "Saya sangat senang bisa datang ke sini (Jakarta) hari ini."

Film Baru Ahn Hyo Seop

Dalam kesempatan tersebut, Ahn Hyo Seop mengungkapkan kesibukannya belakangan ini, di mana dia tengah terlibat dalam proyek film baru. "Untuk 6 bulan terakhir ini saya sudah syuting film yang berjudul The Prophet: Omniscient Reader's Viewpoint. Saya sedang menyelamatkan dunia, jadi semoga semua menikmati filmnya ya," kata Ahn Hyo Seop.

Ahn Hyo Seop beradu akting dengan Lee Min Ho, Chae Soo Bin, Shin Seung Ho, Nana, Park Ho San, Choi Young Joon, dan Jisoo BLACKPINK dalam film yang didasarkan pada novel web dengan judul sama itu. Ahn Hyo Seop sedikit memberikan bocoran mengenai keseruan di lokasi syuting. "Kalau untuk filmnya itu science fiction. Jadi selama saya di tanah, saya juga berada di udara. Saya juga banyak pakai kabel (sling) saat syuting. Action-nya pasti sangat seru," ucapnya.

Aktor Korea Selatan, Ahn Hyo Seop sebagai Brand Ambassador Mie Sedaap menghadiri acara Come See Mie: Meet the Stars of The Ultimate Journey di CGV Central Park, Jakarta Barat, Sabtu, 26 Oktober 2024. TEMPO/Marvela

Ahn Hyo Seop Ingin Nikmati Jajanan Pinggir Jalan di Jakarta

Salah satu hal yang ingin dilakukan Ahn Hyo Seop di Jakarta adalah menikmati makanan di pinggir jalan. Setelah beberapa kali datang ke Jakarta, ia mengetahui bahwa banyak jajanan kaki lima yang menawarkan berbagai makanan khas Indonesia.

"Saya ingin cobain street food di Indonesia. Biasanya saya selalu di hotel aja karena jadwalnya sangat padat kalau datang (ke Jakarta). Jadi saya pengen banget coba makanan tradisional di street food," katanya. Ia pun meminta rekomendasi dari para penggemar yang hadir dan kebanyakan dari mereka menyebutkan sate, seblak, cilok, dan martabak.

Sampai di penghujung acara, Ahn Hyo Seop dengan berat hati harus pamit kepada ratusan penggemarnya yang beruntung. Namun, ia berjanji bahwa akan segera kembali lagi ke Jakarta. "Saya selalu merindukan kalian. Sebenarnya saya suka sedih karena kalau lagi syuting harus berada di Korea terus, ya, dan enggak bisa kemana-mana. Saya akan berusaha setiap ada kesempatan saya akan datang untuk bertemu kalian semua. Janji," ungkapnya. "Aku cinta kalian."

Sebagai brand ambassador, Ahn Hyo Seop turut menjadi model iklan Mie Sedaap, merek mi instan produksi WINGS Food yang berulang tahun ke-20 pada akhir tahun lalu. Ahn Hyo Seop secara khusus didapuk untuk memperkenalkan varian Korean Spicy Chicken. "Rasanya benar-benar otentik. Tidak hanya rasa ayam pedas Korea dari minya, tetapi juga tekstur minya yang sangat tebal dan kenyal, serta tambahan topping baru berupa rumput laut yang renyah," ucapnya.

