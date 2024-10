TWICE Umumkan Comeback Desember dengan Mini Album STRATEGY

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group kenamaan asal Korea Selatan, TWICE secara resmi mengumumkan rencana comeback mereka dengan mini album terbaru bertajuk STRATEGY. Grup besutan JYP Entertainment ini akan meluncurkan album ke-14 mereka pada 6 Desember 2024, pukul 2 siang KST.

Melalui unggahan di Instagram resmi mereka pada Senin, 21 Oktober 2024, mereka menulis, “TWICE 14TH MINI ALBUM ‘STRATEGY’ Guess our STRATEGY. Release on 2024.12.06 FRI 2PM KST/OAM ET.” Pengumuman ini segera disambut antusias oleh ONCE—sebutan bagi penggemar setia TWICE, yang sudah menanti comeback grup tersebut.

Teaser Misterius dan 5 Versi Album

Bersamaan dengan pengumuman comeback, TWICE juga merilis poster teaser pertama untuk mini album STRATEGY. Teaser tersebut menampilkan visual yang penuh teka-teki dengan nuansa misterius, memberikan petunjuk untuk tema yang akan diusung dalam album tersebut.

JYP Entertainment juga mengumumkan bahwa mini album STRATEGY akan dirilis dalam lima versi berbeda, yang masing-masing menampilkan foto eksklusif dari para anggota. Adapun album kali ini juga akan menyuguhkan dua versi vinyl atau piringan hitam yaitu ‘Peppermint Vinyl’ dan ‘Sugar Frost Vinyl’.

TWICE Merayakan 9 Tahun Debut

Hanya sehari sebelum pengumuman comeback ini, TWICE baru saja merayakan ulang tahun debut ke-9 mereka. Pada Ahad, 20 Oktober 2015, TWICE memulai perjalanan mereka di industri K-pop dengan mini album The Story Begins dan lagu hit ‘Like OOH-AHH’.

Sembilan tahun kemudian, TWICE telah tumbuh menjadi salah satu girl group K-pop paling sukses dan berpengaruh di dunia, dengan serangkaian hit yang menduduki tangga lagu global. Kisah TWICE bermula dari acara survival SIXTEEN yang ditayangkan pada 2015.

Dari 16 trainee, hanya sembilan anggota yang dipilih untuk debut; yaitu Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu. Sejak debut mereka, TWICE terus meraih kesuksesan baik secara grup maupun individual. Tiga anggotanya, Nayeon, Jihyo, dan Tzuyu, bahkan telah merilis karya solo.

Nayeon menjadi anggota pertama yang meluncurkan mini album solo berjudul IM NAYEON pada 2022, dengan lagu andalan ‘POP!’. Disusul oleh Jihyo yang debut solo pada 2023 dengan album ZONE dan single ‘Killin’ Me Good’. Pada 2024, Tzuyu juga merilis album solonya berjudul aboutTZU, yang diterima dengan baik oleh para penggemar.

INSTAGRAM | CHOSUN

