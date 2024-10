Selebgram Putri Kanina Beberkan Bukti Kekerasan yang Diduga Dilakukan Mantan Pacar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram Putri Kanina baru-baru ini membagikan sebuah unggahan di Instagram yang mengejutkan para penggemar beserta warganet. Dalam unggahannya di akun @putrikaninaaa, ia membagikan beberapa bukti foto kekerasan yang dialaminya saat menjalin hubungan dengan sang pacar, yang saat ini telah berstatus mantan.

“Kita buktiin bisa tanpa dia HUEHEHEHE UDAH PUTUS YA,” tulis Kanina dalam unggahannya pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

Foto-foto tersebut menunjukkan luka dan lebam di beberapa bagian tubuh Kanina yang menjadi bukti bahwa mantan kekasihnya telah melakukan kekerasan fisik. "Kan lo sering mukul gue, pukul lah sampe m*ti. Gue capek banget asli. Gue nanggung semuanya sendiri. Gue mikirin semuanya sendiri," tulis Kanina kepada mantan pacarnya melalui aplikasi pesan instan.

Tidak hanya itu, dari tangkapan layar di ruang obrolan keduanya, Kanina banyak mendapatkan pesan tertulis dengan nada merendahkan. Kanina juga merasa mantan pacarnya itu sengaja menghindar ketika mereka sedang ada masalah. "Ada masalah 'berdua' ditinggal diblock berhari-hari dugem," tulis Kanina.

Tanggapan dari Warganet dan Teman Putri Kanina

Unggahan Kanina ini langsung saja mendapatkan berbagai macam reaksi. Beberapa teman Kanina terlihat mengunggah kembali unggahan Kanina untuk menunjukkan dukungan. Di kolom komentarnya juga banyak warganet yang memberikan dukungan kepada Kanina dan turut bersimpati atas apa yang menimpa TikToker muda tersebut.

“Sending tons of hug to you Nina. Let me know kalo butuh teman untuk cerita ya, jangan dipendem sayang. This too shall pass,” tulis akun @gab***. Namun, tidak sedikit juga yang terpancing emosi atas perbuatan mantan Kanina. “Ini seriussan temen-temen si cowok gak ada yang nasehatin sedikitpun!!?” ungkap akun @pink***.

Identitas Mantan Putri Kanina

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sampai saat ini, Kanina belum memberikan keterangan lebih pasti terkait kekerasan yang dialaminya. Pun belum membocorkan nama laki-laki tersebut. Meskipun demikian, beberapa akun di kolom komentar mengaku kenal dengan keduanya dan membeberkan bahwa laki-laki tersebut mengenyam perkuliahan di tempat yang sama dengan Kanina.

Dari akun @domi*** diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan meminta agar pihak kampus segera menindaklanjuti kasus ini. Ia menuliskan, “@unikaatmajaya @yudaturana @ekoadiprasetyanto di mohon bapak-bapak dan juga admin unika atma jaya, atensinya untuk menelusuri kasus ini, pelaku merupakan seorang mahasiswa di kampus atma jaya, jangan sampai nama atma seakan-akan berafiliasi dengan pelaku tindak kekerasan terhadap wanita, dimohon bantuannya”.

WILNA LIANA AZ ZAHRA

Pilihan Editor: Cut Intan Nabila Rilis Video Penyiksaan Suaminya, Kali Ini di Depan Anaknya hingga Trauma