Liam Payne dalam Kenangan Simon Cowell dan Perjalanan Karier di Industri Musik

TEMPO.CO, Jakarta - Kematian, Liam Payne, pada Rabu, 16 Oktober 2024, akibat jatuh dari balkon hotel di Buenos Aires, Argentina menimbulkan duka yang besar bagi para penggemarnya. Produser musik, Simon Cowell, yang membentuk One Direction mengenang kematian, Liam Payne. Melalui unggahan di Instagram pada Jumat malam, 18 Oktober 2024, juri The X Factor Inggris itu mengungkapkan perasaan hatinya yang hancur setelah mendengar kabar Liam Payne meninggal.

"Liam, aku benar-benar hancur. Patah hati dan merasa hampa. Aku ingin kamu tahu betapa besar cinta dan hormat aku kepadamu. Setiap air mata yang kutumpahkan adalah kenangan tentangmu," tulis Simon Cowell.

Tentang Liam Payne dan Simon Cowell

1. The X Factor

Dikutip dari Britannica, kelima anggota One Direction sebelumnya mengikuti audisi di The X Factor dan awalnya berkompetisi sebagai penyanyi solo. Namun, pada awal musim mereka disarankan untuk menyatukan kemampuan masing-masing. Mengambil nama One Direction, Liam Payne dan kawan-kawannya kala itu berusia antara 16 tahun dan 18 tahun.

Meskipun, One Direction, gagal juara di The X Factor, salah satu juri acara tersebut, Simon Cowell, menawarkan kontrak rekaman kepada grup tersebut segera setelah musim berakhir.

2. One Direction

Simon Cowell, membentuk, One Direction, saat kompetisi The X Factor Inggris, pada 23 Juli 2010. Ia menyatukan Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, dan Zayn Malik, yang sebelumnya tidak saling mengenal sebelum mengikuti X Factor.

Debut album mereka, Up All Night, pada 2011, meraih kesuksesan, yang berlanjut dengan empat album berikutnya yang memuncaki pasar tangga lagu di berbagai negara. Namun, One Direction, bubar pada 2016, setahun setelah Zayn Malik menyatakan hengkang.

3. Kesuksesan One Direction

Dikutip dari Antara, pada 2014, mereka menjadi grup dengan pencapaian, yang masing-masing dari empat album debut di posisi 1 tangga lagu Billboard 200. Mereka juga meraih Top 10 Inggris antara tahun 2011 dan 2015 untuk 14 lagu. Selama setengah dekade berjaya, One Direction, telah menyelesaikan empat tur dunia.

Liam Payne ikut menulis 30 lagu One Direction, termasuk Night Changes dan Steal My Girl. Selama empat tahun berturut-turut antara 2012 dan 2015, One Direction dinominasikan dalam berbagai kategori penghargaan, antara lain Grup Terbaik di Penghargaan NME, Grup Inggris Terbaik 2013, dan Grup Live Terbaik 2014.

4. Karier Solo

Setelah One Direction berpisah pada 2016, kurang dari setahun setelah kepergian Malik yang membuat mereka tetap beranggota empat orang, Payne, menjajal karier solo. Pada 2017, ia merilis single debutnya Strip That Down dan memupuk reputasinya dalam industri musik.

Lagu tersebut ditulis bersama Ed Sheeran dan menampilkan bait rap dari Quavo, anggota grup hiphop Migos. Dengan lebih dari satu miliar streaming Spotify hingga kini, lagu Strip That Down tetap menjadi hit solo terbesarnya. Dia juga memasuki tangga lagu di berbagai wilayah dengan For You tahun 2018 bersama Rita Ora, dan Familiar" bersama J Balvin.

Meskipun album debutnya pada 2019, LP1,masuk dalam posisi 17 di Inggris, album itu terbukti cukup tahan lama untuk mendapat sertifikasi emas. Pada Mei 2023, Payne mengungkapkan bahwa ia sedang mengerjakan album solo kedua, meskipun album itu belum selesai pada saat kematiannya.

ISTIQOMATUL HAYATI | ANTARA | BRITANNICA

