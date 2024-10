Mengenal Para Pemeran Smile 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Smile 2 garapan sutradara, Parker Finn, horor dengan premis psikologis seperti film pertamanya. Setelah dua tahun sejak peluncuran film pertamanya, Smile 2, tayang di bioskop pada 18 Oktober 2024. Film horor misteri Smile tayang di platform Netflix, menjelang peluncuran film sekuelnya.

Film Smile 2 dibintangi deretan aktor dan aktris yang berbeda dari film sebelumnya. Kyle Gallner, yang masih ikut dengan berperan sebagai Joel. Dia berakting dengan Naomi Scott sebagai Skye Riley, Drew Barrymore sebagai Drew Barrymore, Lukas Gage sebagai Lewis Fregoli, dan Peter Jacobson sebagai Morris.

1. Kyle Gallner

Kyle Gallner memulai kariernya dengan mengikuti saudara ke salah satu audisi. Dia dikenal karena perannya sebagai Cassidy Beaver Casablancas di serial hit CW, Veronica Mars (2004). Dia telah muncul dalam film dan televisi sejak awal masa remajanya. Aktor kelahiran 22 Oktober 1986 ini membuat penampilan layar pertamanya dalam episode Third Watch (1999) .

2. Naomi Scott

Naomi Scott aktris, penyanyi, dan penulis lagu asal London, Inggris. Ia berperan sebagai Jasmine dalam pembuatan ulang film live-action blockbuster Disney Aladdin (2019), bersama Mena Massoud dan Will Smith , yang disutradarai oleh Guy Ritchie. Disney merilis film tersebut pada Mei 2019, dan menjadi salah satu film terbesar tahun itu.

Scott muncul dalam The 33 (2015), yang disutradarai oleh Patricia Riggen. Dia juga membintangi Power Rangers (2017) milik Lionsgate, yang disutradarai oleh Dean Israelite.

3. Drew Barrymore

Drew Barrymore aktris asal California, Amerika Serikat. Ia mulai bermain film pada usia enam tahun dalam film fiksi ilmiah blockbuster Steven Spielberg, ET the Extra-Terrestrial (1982). Drew Barrymore telah muncul sebagai salah satu talenta ikonik dan berbakat di generasinya setelah membintangi film itu.

4. Lukas Gage

Lukas Gage aktor, penulis, dan produser yang dikenal karena perannya pada musim pertama serial terbatas HBO pemenang Penghargaan Emmy, The White Lotus. Lukas tampil di You: Season 4 (2021) untuk Netflix, yang dibuat dan diproduksi oleh Greg Berlanti. Dia juga tampil di How To Blow Up A Pipeline (2022) karya Daniel Goldhaber.

Lukas membintangi film Down Low untuk Film Nation, yang ia tulis bersama dan berakting dengan Zach Quinto dan Simon Rex. Film tersebut ditayangkan perdana di Festival Film SXSW 2023.

5. Peter Jacobson

Peter Jacobson dikenal karena perannya sebagai samsak tinju Hugh Laurie 'Dr. Taub' dalam serial TV House MD (2004-2012), dalam karier gemilangnya yang mencakup tiga dekade serial televisi dan film terkenal. Ia juga membintangi layar lebar dalam Fly Me to the Moon (2024) karya Columbia Pictures bersama Channing Tatum dan Scarlett Johansson.

RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR | IMDB

