Zayn Malik Tunda Tur di AS, Masih Berduka atas Kepergian Liam Payne

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris, Zayn Malik mengumumkan penundaan rangkaian tur ‘Stairway to the Sky’ di Amerika Serikat akibat kepergian sahabat sekaligus mantan rekan satu band-nya di One Direction, Liam Payne. Liam meninggal pada Rabu, 16 Oktober 2024, setelah jatuh dari balkon lantai tiga hotelnya di Buenos Aires, Argentina.

Tur Ditunda, Zayn Malik Masih Berduka

Melalui unggahan di Instagram Story dan X pada Sabtu, 19 Oktober 2024, Zayn menyampaikan kabar penundaan tur. “Mengikuti kejadian yang sangat menyedihkan pekan ini, saya memutuskan untuk menunda tur Stairway to the Sky di Amerika Serikat,” tulisnya.

Pelantun ‘Stardust’ itu juga menyatakan, jadwal tur konser tersebut akan diundur ke Januari 2025, dan tanggal pastinya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, “Tiket kalian tetap berlaku untuk jadwal baru. Cinta kalian semua, dan terima kasih atas pengertiannya,” tulisnya.

Pesan Terakhir untuk Liam Payne

Penundaan ini terjadi setelah kematian mendadak Liam Payne yang menggemparkan dunia hiburan. Liam Payne meninggal pada usia 31 tahun, dan Zayn, yang juga pernah menjadi bagian dari One Direction, memberikan penghormatan kepada Payne melalui unggahan emosional di Instagram pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam unggahan tersebut, Zayn membagikan foto masa kecil mereka berdua dan menyampaikan betapa kehilangan yang ia rasakan. “Aku tidak bisa berhenti berpikir secara egois bahwa masih ada begitu banyak percakapan yang harus kita lakukan dalam hidup kita,” tulis Zayn.

Mantan kekasih Gigi Hadid itu juga mengenang Liam sebagai sosok yang penuh bakat dan selalu menjadi sandaran bagi anggota One Direction lainnya. “Aku selalu senang karena tahu apa pun yang terjadi di atas panggung, kita bisa mengandalkanmu untuk mengarahkan kita,” kenang Zayn.

Tur 'Stairway to the Sky' adalah tur solo pertama Zayn setelah merilis album studio keempatnya, Room Under the Stairs, pada Mei 2024. Konser ini dijadwalkan berlangsung di lima kota di Amerika Serikat dan enam kota di Inggris antara Oktober dan Desember.

Liam Payne dilaporkan meninggal akibat luka trauma dan pendarahan internal maupun eksternal, setelah jatuh dari balkon hotelnya di Buenos Aires pada Rabu sore, 16 Oktober 2024. Kantor Kejaksaan Kriminal Nasional Argentina juga melaporkan adanya barang bukti di kamar Liam yang menunjukkan kemungkinan penggunaan alkohol dan obat-obatan sebelum kejadian tragis tersebut. Investigasi lanjutan masih dilakukan hingga saat ini.

