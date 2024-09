Steven Adler: Mengenal Mantan Drummer Guns N Roses

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Steven Adler, mantan penabuh drum atau drummer Guns N' Roses tampil di serial dokumenter terbaru Nöthin' But a Good Time: The Uncensored Story of '80s Hair Metal dan membahas soal kecanduan obat-obatannya serta alasan yang membuatnya dikeluarkan dari band.

Guns N' Roses telah memiliki enam penabuh drum selama hampir 40 tahun perjalanan di belantika musik rock. Steven Adler, salah satunya, penabuh drum pertama Guns N' Roses dan ikut membantu ketenaran band tersebut di akhir tahun 80-an. Laporan People, Kamis, 19 September 2024, dikutip Antara,telah memiliki enam penabuh drum selama hampir 40 tahun perjalanan di belantika musik rock. Steven Adler, salah satunya, penabuh drum pertama Guns N' Roses dan ikut membantu ketenaran band tersebut di akhir tahun 80-an.

Dalam serial dokumenter Nöthin' But a Good Time: The Uncensored Story of '80s Hair Metal, Adler membahas lima tahun kiprahnya di Guns N' Roses era album Appetite for Destruction.

Profil Steven Adler

Steven Adler lahir di Cleveland, Ohio, pada 22 Januari 1965. Dia menjadi anggota pertama Guns N' Roses yang dipecat oleh vokalis dan pemimpin band, Axl Rose. Adler belajar bermain drum secara otodidak, terinspirasi dari Kiss dan Aerosmith.

Dikutip dari AllMusic, setelah pindah ke Los Angeles, Adler berteman dengan Saul Hudson, yang kemudian dikenal dengan nama populer Slash. Keduanya membentuk koneksi musikal dan bermain bersama dalam band bernama Road Crew, yang terinspirasi dari lagu Motorhead.

Pada pertengahan 80-an, Road Crew bubar, tetapi Adler dan Slash kemudian bergabung dengan Axl Rose, Duff McKagan (bassist), dan Izzy Stradlin (gitaris ritme) membentuk Guns N' Roses.

Kisah Guns N' Roses terkenal karena mereka merilis album debut yang sangat sukses, Appetite for Destruction pada 1987. Namun, kesuksesan tersebut bersamaan dengan masalah internal, karena sebagian besar anggota band terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Adler juga harus absen dari tur, karena mengalami patah lengan setelah bertengkar dengan penjaga klub.

Pada 1990, Adler dipecat dari band dan makin terjerumus dalam kecanduan narkoba, yang menyebabkan masalah kesehatan. Sejak meninggalkan Guns N' Roses, Adler mencoba kembali ke dunia musik rock dengan beberapa band yang kurang dikenal Freaks in the Room dan versi baru Road Crew. Dia juga sempat bermain drum untuk Bulletboys.

Pada 2000-an, Steven Adler menjadi drummer untuk band Adler's Appetite, dan sejak 2012, ia mengisi posisi yang sama di band bernama Adler. Ia tampil pada musim kedua dan kelima acara realitas televisi, Celebrity Rehab, bersama Dr. Drew, serta pada musim pertama acara spin-off Sober House.

