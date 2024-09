Rundown Pestapora 2024 Day 2, Maudy Ayunda, JKT 48, hingga Feel Koplo Tampil Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pestapora 2024 berlanjut pada hari ini, Sabtu, 21 September 2024. Digelar selama tiga hari, festival musik ini berlangsung mulai Jumat, 20 September hingga Ahad, 22 September 2024 di Gambir Expo dan JIExpo Hall D2, Kemayoran, Jakarta.

Tahun ini jadi gelaran ketiga dari ajang musik yang diprakarsai oleh Boss Creator. Pestapora telah menjadi ruang temu bagi pencinta musik dari berbagai aliran, yang menggabungkan nostalgia dengan modernitas.

Pestapora Stage hari pertama telah dibuka dengan penampilan Maliq & D'Essentials. Yang membuat Pestapora 2024 day 1 unik adalah kehadiran penampilan spesial dari Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY yang dikenal memiliki hobi bermusik, beberapa kali tampil dalam acara-acara musik, dan kali ini, ia akan debut di Pestapora dan dijadwalkan tampil malam ini. Kabarnya, ia juga akan melakukan kolaborasi dan melukis di panggung.

Dalam tiga hari ini, penonton bisa menikmati aksi panggung dari musisi-musisi kenamaan, mulai dari rock, pop, hingga indie, dengan sentuhan musik tradisional dan modern.

Rundown Pestapora 2024 Day 2

Hari kedua Pestapora 2024 siap menghadirkan deretan musisi yang tak kalah menarik dari sebelumnya. Festival musik tahunan ini akan menampilkan nama-nama besar seperti Voice of Baceprot, Vina Panduwinata, Vierratale, hingga Nadin Amizah dan Maudy Ayunda. Selain itu, ada Mulan Jameela, JKT48, Isyana Sarasvati, Idgitaf, Reality Club, Danilla, dan Mocca juga akan turut memeriahkan panggung.

Dengan total 17 panggung yang disiapkan, para pengunjung bisa menikmati beragam genre musik yang akan mengguncang Pestapora 2024. Pintu masuk festival dibuka mulai pukul 14.00 WIB, memberikan waktu bagi penonton untuk menjelajahi area acara yang tak hanya menyuguhkan konser musik, tetapi juga berbagai kegiatan dan tenant menarik.

Pestapora 2024 memang menjadi ajang yang dinantikan oleh penikmat musik dari berbagai kalangan. Festival ini tak hanya menawarkan hiburan dari musisi ternama, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyeluruh dengan atmosfer yang penuh energi dan keceriaan.

Berikut rundown lengkap Pestapora 2024 Day 2

1. Pestapora Stage

GAC: 15.30-16.15 WIB

Maudy Ayunda: 17.00-17.45 WIB

Cokelat (Rasa Baru): 18.45-19.45 WIB

Bunga Citra Lestari: 20.30-21.30 WIB

JKT48: 22.15-23.15 WIB

Tipe-x: 00.00-01.00 WIB

2. Sat Set Stage

Fanny Soegi: 16.15-17.00 WIB

Dere: 18.00-18.45 WIB

Mocca (My Diary): 19.45-20.30 WIB

Idgitaf: 21.30-22.15 WIB

Grrrl Gang: 23.15-00.00 WIB

3. Gegap Gempita Stage

Dreamer: 15.45-16.30 WIB

Audy: 17.00-17.45 WIB

Frau (Starlit Carousel): 18.30-19.30 WIB

Isyana Sarasvati (Explore): 20.00-21.00 WIB

Danilla (Telisik): 21.30-22.30 WIB

Reality Club: 23.00-23.45 WIB

Vierratale: 00.15-01.00 WIB

4. Yes No Klub YNK

Mixtape: 15.00-17.45 WIB

Mother Bank: 18.00-18.30 WIB

Lynn Nandar Hto: 18.40-19.20 WIB

Monica Hapsari: 19.30-20.00 WIB Metatesis: 20.10-20.40 WIB

Peach: 20.50-21.20 WIB

Sukatani: 21.30-22.10 WIB

PT. Hardcoreindo: 22.20-23.20 WIB

Rempit Goddess: 23.20-00.20 WIB

5. Pop Up Stand Up Stage

Littlefingers: 17.45-18.30 WIB

Mega Salsabillah: 19.15-19.30 WIB

Zahra Petani: 20.30-20.45 WIB

Musdalifah Basri: 21.45-22.00 WIB

Hasoe Angels: 23.15-00.15 WIB

6. Pop Up Area

Trio Ambisi: 18.00-18.45 WIB

G-Pluck: 21.00-21.45 WIB

7. Boss Stage

Ecoutez: 15.45-16.30 WIB

Ada Band: 17.00-17.45 WIB

Mahalini: 18.30-19.15 WIB

Kotak: 19.45-20.30 WIB

Mulan Jameela: 21.00-21.45 WIB

Duo Maia: 22.15-23.15 WIB

Bernadya: 23.45-00.45 WIB

8. Hingar Bingar Stage

The Venyamin: 15.40-16.10 WIB

Batas Senja: 16.30-17.15 WIB

Naura Ayu: 18.00-18.45 WIB

Vina Panduwinata & F.I.[e].R.Y: 19.15-20.00 WIB

Marion Jola: 20.30-21.15 WIB

Nadin Amizah: 21.45-22.30 WIB

Stars and Rabbit (Constellation): 23.00-23.45 WIB

Duo Anggrek: 00.15-01.00 WIB

9. Riang Gembira Stage

Irama Pantai Selatan: 15.45-16.30 WIB Modjorido: 17.15-17.45 WIB

Sheryl Sheinafia & Refo dan Fauna: 18.45-19.30 WIB

Voice of Baceprot: 20.15-21.00 WIB Ramengvrl X Salon RnB: 21.45-22.30 WIB Lomba Sihir: 23.15-00.00 WIB

10. 24 Jamming

Menyimpank: 16.30-17.15 WIB

Lorjhu: 18.00-18.45 WIB

Karon n Roll: 19.30-20.15 WIB

That's Rockefeller: 21.00-21.45 WIB

It's Different Class: 22.30-23.15 WIB Deejay Gantung: 00.00-00.45 WIB

11. Klab Klub Stage

Biru Baru: 15.30-16.15 WIB

Assia Keva: 16.45-17.30 WIB

Babagen Moods ft. Njo: 18.00-18.45 WIB Endah n Rhesa (Nowhere to Go): 19.15-20.00 WIB

Noise from Under: 20.30-21.15 WIB Amerta: 21.45-22.30 WIB

Mooner: 23.00-23.45 WIB

White Chorus: 00.15-01.00 WIB

12. Microgram Alt Stage

Mentari Novel: 15.00-15.30 WIB

The Caroline's: 16.00-16.30 WIB

He3x: 17.00-17.30 WIB

Starrducc: 18.00-18.30 WIB

Cassette Tape: 19.00-19.30 WIB

Dreane: 20.00-20.30 WIB

Drizzly: 21.00-21.30 WIB

The Cottons: 22.00-22.30 WIB

Precious Bloom: 23.00-23.30 WIB

Bubblegum Core: 23.50-00.55 WIB

13. Paguyuban Crowd Surf Stage

Tossing Seed: 15.30-16.10 WIB

Crayon Cats: 16.30-17.10 WIB

Lavndear: 17.30-18.10 WIB

Hallam Foe: 18.30-19.10 WIB

Binal: 19.30-20.10 WIB

Vorggs: 20.30-21.10 WIB

Sourmilk: 21.30-22.10 WIB

Hardik: 22.30-23.10 WIB

Mairakilla: 23.30-00.10 WIB

14. Doubledeck Stage

Feel Koplo ft Zara Adhisty: 00.00-01.00 WIB

15. Pon Your Tone

Live Music Mixing Class with Dipha Barus: 15.00-17.00 WIB

GVSDAN: 17.00-19.00 WIB

Dipha Barus x Rapot: 19.00-20.30 WIB

Dr. Yez with Mc Roy Macan: 20.30-22.30 WIB

Daffa Bedamned: 22.30-00.00 WIB

16. Hip Hop

Nu Kids: 17.00-17.30 WIB

Tunes by Ojan Sisitipsi: 18.15-19.00 WIB

Manutized: 19.15-19.45 WIB

Januarta ft. Slaylala: 20.00-20.45 WIB

Fanboogie: 21.00-21.45 WIB

Syeqy & Uncle Yama: 22.00-22.45 WIB

Tonehead: 22.45-00.00 WIB

17. Earhouse

Bass Talks with Fad Guitars: 15.00-16.00 WIB

INIS: 16.30-17.15 WIB

Karina Christy: 19.00-19.45 WIB

Gavendri: 20.15-21.00 WIB

Unid Bodevan: 21.30-22.15 WIB

Morad: 22.30-23:15 WIB

