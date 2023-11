Akhir Pekan Menikmati Lagu-lagu Miley Cyrus yang Hits: Langganan Penghargaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus adalah penyanyi yang menggabungkan berbagai gaya musik seperti pop, country, hip-hop, dan indie ke dalam tembang-tembang yang dilantunkannya. Ia juga dikenal sebagai seorang aktris yang sukses.

Miley Cyrus lahir dengan nama Destiny Hope Cyrus di Franklin, Tennessee. Ia mulai terkenal pada tahun 2005 melalui serial televisi Disney Channel, Hannah Montana, yang menceritakan kisah seorang gadis remaja yang menjadi bintang pop terkenal. Selain itu, ia juga merilis enam album studio dan satu album live.

Berikut ini adalah lagu-lagunya yang terkenal dan menjadi hit di seluruh dunia, bahkan beberapa memenangkan penghargaan.

“Party in the U.S.A”

Lagu Party in the U.S.A. adalah salah satu episode singkat yang menjadikannya popstar Miley Cyrus. Dalam video musik ini, Miley Cyrus menampilkan diri dengan gaya yang unik dan menciptakan suasana yang ramai di ruangan penuh orang.

Dengan lagu ini, Miley Cyrus mendapatkan penghargaan yang luas sebagai artis yang menciptakan stil yang baru dengan menggabungkan pop, country, hip-hop, dan indie dalam satu sama.

Lagu "Party in the U.S.A." mendapatkan banyak penghargaan. Beberapa penghargaan utama meliputi penghargaan sebagai artis yang menciptakan gaya yang baru dan menggabungkan berbagai genre dalam satu sama. Lagu ini juga menjadi hit di seluruh dunia dan mendapatkan posisi tinggi di chart Billboard Hot 100.

Miley Cyrus pun mendapatkan penghargaan sebagai artis yang mampu menciptakan suasana yang ramai dengan lagunya dan menarik perhatian pendengar.

"Wrecking Ball"

Lagu ini dirilis pada 2013 dan menjadi salah satu lagu paling kontroversial dalam karier Miley Cyrus. Video musiknya yang kontroversial membuat banyak orang membicarakan lagu ini. Namun, lagu ini juga menjadi hit besar dan memenangkan beberapa penghargaan, termasuk nominasi di ajang Grammy Awards.

"Malibu"

Lagu yang dirilis pada 2017 ini menjadi salah satu lagu terbaik Miley Cyrus. “Malibu” memadukan unsur pop dan country, dan menjadi salah satu lagu yang paling populer di seluruh dunia. Lagu ini juga memenangkan beberapa penghargaan, termasuk nominasi di ajang Grammy Awards.

"Midnight Sky"

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Midnight Sky” memadukan unsur pop dan disco, dan menjadi salah satu lagu yang paling populer di seluruh dunia. Lagu yang dirilis pada 2020 ini juga memenangkan beberapa penghargaan, termasuk nominasi di ajang Grammy Awards, dan menjadi salah satu lagu terbaik Miley Cyrus.

“Flowers”

Miley Cyrus merilis lagu "Flowers" pada 2023, yang langsung meraih kesuksesan besar dengan debutnya di posisi nomor satu di tangga lagu Billboard Hot 100, Global 200, dan Global 200 Excl. U.S.

Dikutip dari All Music, lagu ini menjadi salah satu lagu paling populer Miley Cyrus, bahkan melampaui popularitas "Wrecking Ball," salah satu lagu hit sebelumnya. "Flowers" menjadi bagian dari album Endless Summer Vacation yang mendapatkan nominasi Grammy.

“Angels Like You”

Lagu "Angels Like You" merupakan dari album "Plastic Hearts" yang dirilis pada 2020. Album ini mencakup berbagai gaya musik seperti pop, rock, dan disco. Beberapa penghargaan yang mendapatkan oleh Miley Cyrus meliputi nominasi Grammy.

Meskipun lagu "Angels Like You" tidak mendapatkan penghargaan Grammy, ia masih menunjukkan kemampuan Miley Cyrus dalam menghasilkan musik yang berbeda dan menarik. Dalam artikel ini, kita telah membahas berbagai lagu dan penghargaan Grammy yang mendapatkan Miley Cyrus, serta berbagai tahap dalam karier mereka.

Penghargaan Lainnya

Miley Cyrus telah mendapatkan beberapa Grammy selama kariernya. Berikut adalah beberapa Grammy yang dapatkan oleh Miley Cyrus.

Pada 2013, Miley mendapatkan Grammy Award sebagai "Best Pop Vocal Album" untuk album "Bangerz". Selain itu Miley juga mendapatkan Grammy Award sebagai "Best Country Song" untuk kolaborasi dengan Dolly Parton pada lagu "Old Man".

FANDOM | ALL MUSIC | DISCOGS

Pilihan editor: