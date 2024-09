19 Tahun Bersama, Hesti Purwadinata Kehilangan Manajer untuk Selamanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Hesti Purwadinata, Chaterine atau yang akrab disapa Keket, meninggal pada Sabtu, 7 September 2024. Hesti membagikan foto-foto kenangannya bersama Keket sebagai salam perpisahan.

"Innalillahi Wa Innailaihi Rajiun. Telah berpulang ke Rahmatullah, yang sangat kami cintai: Chaterina California Boini Fredika binti alm. Jumiun, 7 september 2024," tulis Hesti di Instagram pada Senin, 9 September 2024.

Aktris sekaligus pelawan itu memohon maaf sekaligus meminta doa untuk mendiang manajernya. "Mohon doa dan mohon dimaafkan segala kesalahan almarhumah semasa hidupnya. Semoga husnul khotimah dan segala amal perbuatannya diterima Allah SWT," tulisnya.



Hesti Purwadinata Ungkap Rindu dengan Manajernya



Hesti terlihat sangat dekat dengan manajernya. Hal-hal yang dulu sempat membuat Hesti sebal, justru membuatnya merasa sangat rindu dengan Keket.

"Mak cek wa ...... Udah kangen ama kata kata itu akutuh makk @keket_saragih dulu suka kesel, duhh belum bales semenit doang padahal, kok dah ditanya ke dm stry, asisten group wassap bahkan sekeluarga besar ditanyain. Tapi sekarang aku mau banget di wassap itu," tulis Hesti. "Kok kangen nya ga bisa ketemu sih .. kok kangennya nangis sih."

Istri Edo Borne ini bahkan mengaku masih ingat bagaimana pertemuan pertamanya dengan Keket 19 tahun lalu. Bagi Hesti, manajernya itu sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. "Inget day 1 ketemu kamu mak, kurleb 19 tahun lalu love u since day one 'sister from another mother'," tulisnya.



Sahabat Hesti Purwadinata Turut Kehilangan

Sejumlah sahabat Hesti dari kalangan artis turut berduka atas meninggalnya Keket. Beberapa dari mereka cukup sering bertemu dengan Keket ketika satu program dengan Hesti.

"Masyaallahhh, aku saksi Mba Ket orang baikkk bangettt, insyaallahh Husnul Khotimah yaaazzz," tulis Dian Ayu Lestari. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.. Allahummaghfirlaha Warhamha Wa’afiha Wa’fuanha.. Selamat jalan mba Keket!! Temen ngobrol di backstage!! Sing kuat nya Ti!!" tulis Ananda Omesh.

"Selamat istirahat dengan tenang, mba Ket. Terima kasih untuk semua kebaikannya. Terima kasih udah jagain Hesti buat kita. Terima kasih ya Allah, sudah mempertemukan kita. ‘Till we meet again!" tulis Fifi Karamoy, istri Vincent Rompies. "Turut berduka teteh," tulis Kiky Saputri. "Turut berduka citaa @hestipurwadinata dan keluarga. Semoga Mba Chatrine Husnul Khotimah," tulis Ben Kasyafani.

