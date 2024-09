Keseruan Fansign dan Talkshow RIIZE di Jakarta, Bagi-bagi Skincare ke Fans

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boy group besutan SM Entertainment, RIIZE sukses menghadiri gelaran acara fansign dan talkshow sebagai brand ambassador brand K-beauty terbaru, UIQ. Acara bertajuk 'UIQ Universe in Jakarta: RIIZE Fansign Event & Beauty Talk Show' itu digelar di The Sky Garden Lippo Mall Puri, Jakarta Barat pada Ahad, 1 September 2024.

Dihadiri oleh lebih dari 1.000 partisipan, salah satu agenda acara tersebut adalah sesi tanda tangan para anggota RIIZE dengan 50 penggemar terpilih. Setelah sesi tanda tangan, RIIZE kemudian secara pribadi berbagi ulasan produk dan berinteraksi dengan penonton dalam rangkaian acara gelar wicara kecantikan.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peluncuran brand UIQ secara global, khususnya di Indonesia. Di sisi lain, acara ini juga menjadi gelaran terbesar UIQ di Asia Tenggara, setelah sukses diluncurkan di Korea Selatan dan Jepang.

RIIZE Dihadiahi Batik dan Senang Dapat Bertemu Penggemar

Pada kesempatan ini, UIQ Indonesia bersama Skincara, Scociolla, dan Lippo Mall Puri menghadiahkan batik kepada keenam member RIIZE, yakni Shutaro, Sungchan, Eunseok, Wonbin, Sohee, dan Anton. Adapun tujuan dari pemberian batik ini adalah untuk menyebarkan pesan-pesan positif, seperti warna yang terdapat dalam baju batik khas Indonesia.

Salah satu anggota RIIZE, Eunseok mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah dihadiahi pakaian khas Indonesia. "Bahagia sekali bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa seperti ini. Semuanya terima kasih ya," kata Eunsok.

RIIZE di acara ‘UIQ Universe in Jakarta: RIIZE Fansign Event & Beauty Talk Show’ di The Sky Garden Lippo Mall Puri, Minggu, 1 September 2024. Foto: TEMPO| Raden Putri.

Sementara itu, Shotaro mengatakan senang rasanya bisa bertemu kembali dengan BRIIZE Indonesia. Sebelumnya, pada Sabtu, 31 Agustus 2024, RIIZE baru saja menggelar fan concert atau fancon di ICE BSD, Tangerang. Mereka menyapa penggemarnya di Indonesia dengan membawakan sejumlah lagu hit, seperti "Siren," Love 119," "Talk Sexy," dan "Boom Boom Bass."

"Jadi sebelumnya terima kasih sekali, kemarin sudah fancon tapi hari ini juga luar biasa ya semangatnya. Walaupun cuacanya panas seperti ini tapi bahagia sekali bisa bertemu BRIIZE disini," ucap Shotaro.

Hal serupa disampaikan Sungchan. Dia mengatakan setelah fancon para anggota RIIZE beristirahat dengan baik agar tampil prima saat kembali bertemu penggemar. "Kami menunggu sekali untuk fansign hari ini," ujar dia.

RIIZE Bermain Game dan Beri Penggemar Hadiah

Usai sesi penandatanganan penggemar. Acara dilanjutkan dengan talkshow yang diisi berbagai pertanyaan dan permainan bersama para anggota RIIZE. Salah satu permainan tersebut adalah 'yes or no'.

Saat permainan 'yes or no,' para anggota RIIZE ditanya apakah jika dapat terlahir kembali mereka akan tetap memilih untuk menjadi anggota RIIZE. Keenam idola berusia 20an tahun itu pun kompak menjawab "yes". Menurut Eunseok, menjadi bagian dari RIIZE adalah sebuah kebahagiaan tersendiri.

"Sebenarnya ini (menjadi anggota RIIZE) merupakan kebahagiaan untuk saya karena dapat bertemu BRIIZE seperti ini. Jadi kalau misalnya terlahir kembali, ingin bertemu BRIIZE seperti ini lagi," tutur Eunseok.

RIIZE di acara ‘UIQ Universe in Jakarta: RIIZE Fansign Event & Beauty Talk Show’ di The Sky Garden Lippo Mall Puri, Minggu, 1 September 2024. Foto: TEMPO| Raden Putri.

Setelah menjawab beberapa pertanyaan, para anggota RIIZE mengeluarkan sebuah kotak berisi produk-produk UIQ kesukaan mereka. Usai menjelaskan isi dari masing-masing kotak itu, kotak tersebut kemudian dihadiahkan untuk enam penggemar beruntung yang diundi di akhir acara.

Indonesia Sudah Lama Jadi Target Pasar UIQ

Usai fansign dan talkshow bersama RIIZE, awak media yang hadir dalam kesempatan itu diajak untuk menghadiri konferensi pers bersama para petinggi di balik kesuksesan acara 'UIQ Universe in Jakarta: RIIZE Fansign Event & Beauty Talk Show’ itu. Mereka adalah Vice President UIQ Seon Jinkyeong, Chief Marketing Officer (CMO) Skincara Rya Jeon, Co-Founder dan CMO Social Bella atau Sociolla Crisanti Indiana, dan Chief Commercial Officer (CCO) Lippo Mall Puri Indonesia Rita Yovita.

Dalam kesempatan itu, Vice President UIQ Seon Jinkyeong mengungkapkan bahwa dia merasa sangat senang dapat meluncurkan produk di Indonesia. Pasalnya, perusahaan asal Korea itu sudah lama membidik Indonesia sebagai target pasarnya.

"Rasanya luar biasa, dari dulu kita pengen sekali launching produk di Indonesia. Kali ini kami bahagia sekali karena kami mendapatkan kesempatan untuk launching di Indonesia," ucap Seon Jinkyeong.

Di Indonesia, UIQ didistribusikan secara eksklusif oleh Skincara, yang dikenal sebagai distributor ternama dalam produk K-beauty. Untuk memperkenalkan dan mengembangkan brand UIQ, Skincara telah menjalin kerjasama strategis dengan Sociolla. UIQ pun menjadi brand pertama yang diluncurkan melalui kemitraan ini.

Di sisi lain, Chief Commercial Officer (CCO) dari Lippo Mall Puri Indonesia, Rita Yovita menyatakan pihaknya akan terus mendukung acara yang berkaitan dengan kunjungan idola Korea atau budaya Korea yang diselenggarakan di mall mereka. Melihat kesuksesan acara RIIZE tersebut, Rita semakin yakin dapat melakukan hal serupa di masa depan.

