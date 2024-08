Penulis Buku Pachinko Ikut Unggah Dukungan untuk Kasus DUI Suga BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penulis kenamaan asal Korea-Amerika, Min Jin Lee turut menunjukkan dukungan kepada Min Yoongi alias Suga BTS yang saat ini menghadapi kasus mengemudi dalam keadaan mabuk atau DUI (Driving Under the Influence). Pada Ahad, 25 Agustus 2024, penulis yang dikenal melalui novel epiknya, Pachinko mengunggah foto Suga di akun Instagram pribadinya, dengan emotikon hati ungu yang dikenal sebagai simbol fandom BTS, yaitu ARMY.

Unggahan Min Jin Lee ini menjadi sorotan publik, mengingat popularitasnya sebagai penulis yang karya-karyanya sudah diakui secara internasional. Ia dikenal tidak hanya sebagai penulis, tetapi juga sebagai jurnalis yang sering membahas diaspora Korea dalam karyanya.

Dukungan Lain dari Selebritas Korsel untuk Suga BTS

Kemudian unggahan Min Jin Lee memicu gelombang dukungan dari ARMY dan berbagai selebritas lainnya. Salah satu yang turut memberikan dukungan adalah Park Sohee, bintang serial Pachinko yang juga meninggalkan emotikon hati ungu di kolom komentar.

Tak hanya Park Sohee, aktris Alicia Hannah Kim yang terkenal melalui serial Cobra Kai turut menyatakan solidaritasnya dengan membagikan unggahan Min Jin Lee di Instagram Story miliknya, dengan keterangan "Protect Min Yoongi (lindungi Min Yoongi)," tulisnya.

Ada pula Mui Sakamoto, putri dari mendiang komposer legendaris Ryuichi Sakamoto, yang menunjukkan dukungannya dengan membagikan lagu 'The Last' dan 'Life Goes On' dari BTS di akun media sosialnya. Lagu-lagu tersebut dipandang sebagai simbol ketahanan dan harapan, yang relevan dengan situasi yang dihadapi Suga saat ini.

Rapper dan penulis lagu PSY turut menyampaikan dukungannya untuk Suga di acara 'Summer Swag 2024' yang digelar di Stadion Piala Dunia Suwon pada Ahad, 25 Agustus. Sebelum melantunkan lagu ‘That That’, yang merupakan kolaborasi dengan Suga pada 2022, PSY juga mengucapkan terima kasih untuk Suga.

"Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada SUGA karena telah menciptakan lagu ini bersama saya dan bekerja sama dengan saya," ucap PSY.

Suga BTS Jalani Pemeriksaan Polisi Terkait Kasus DUI

Kasus DUI yang melibatkan Suga BTS pertama kali mencuat pada Selasa, 6Agustus 2024, ketika ia ditemukan oleh polisi dalam kondisi tak sadarkan diri di atas skuter listrik di kawasan Yongsan, Seoul. Tes breathalyzer menunjukkan bahwa kadar alkohol dalam darahnya mencapai 0,227 persen, jauh di atas batas legal 0,08 persen di Korea Selatan. Surat izin mengemudi Suga langsung dicabut, dan ia dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian pada Jumat, 23 Agustus 2024, Suga memenuhi panggilan polisi untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Dengan mengenakan setelan jas hitam, ia tiba di kantor polisi Yongsan sekitar pukul 19:45 KST (waktu Korea Selatan). Di depan puluhan wartawan yang telah menunggu, Suga memberikan pernyataan singkat dan meminta maaf atas insiden tersebut. Ia juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. "Saya sangat menyesal telah mengecewakan banyak orang, terutama para penggemar," ujar Suga.

STAR NEWS KOREA SOOMPI | X | INSTAGRAM

