Susul Saudara Kembarnya, Jebolan Indonesian Idol, Melitha Sidabutar Meninggal, Sempat Buat Kesaksian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Melitha Sidabutar, penyanyi lagu rohani dan jebolan Indonesian Idol dikabarkan meninggal pada Senin, 8 April 2024 dalam usia 23 tahun. Kepergian Melitha menyusul saudara kembarnya, Melisha Sidabutar, jebolan Indonesian Idol musim khusus, tiga tahun lalu karena pembengkakan jantung. Belum diketahui penyebab Melitha Sidabutar meninggal.

Kabar Melitha meninggal diungkap di akun Instagram Anugrah Ministries pada Senin, 8 April 2024. Anugrah Ministries milik Yayasan Anugrah Pressindo yang dimiliki pasangan suami istri pendeta di Anugrah Church, Daniel Hendrata dan Debby Catharina. Kedua pendeta di Sinode Gereja Bethel Indonesia ini sempat menghadirkan Melitha sebagai tamu dalam siniar untuk memberikan kesaksian perjalanan rohaninya, termasuk perasaannya setelah ditinggal saudara kembarnya pada 8 Desember 2020.

Kesaksian Melitha Sidabutar Soal Perjalanan Rohaninya

"Pesan terakhir waktu @melithatricia ke Goodnews. Biar kita semua belajar dari apa yang Melitha bagiin ya teman-teman. Rest in God, Melitha, you are precious. Berjumpa kembali dengan kesayanganmu Melissa ya. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. GBU," tulis akun Anugrah Ministries yang membuat unggahan bersama Daniel Hendrata dan Debby Catharina. Di Instagram Story Anugrah Ministries, tersematkan kabar duka bergambar Melitha. "In Loving Memory of Melitha Sidabutar, 8 April 2024.

Unggahan terakhir Melitha adalah potongan kesaksiannya ketika menjadi tamu di siniar itu pada 28 Maret 2024. Ia menceritakan rasa kehilangannya saat ditinggal saudara kembarnya, Melisha Sidabutar. "Menerima yang namanya kematian memang tidak akan pernah mudah. Apalagi ketika orang yang meninggalkan kita untuk selamanya adalah sosok yang menjadi teladan atau role model hidup kita," tulis Anugrah Ministries yang juga membuat unggahan bersama Melitha.

Melitha mengucapkan perpisahan kepada saudara kembarnya, Melisha Sidabutar, peserta Indonesian Idol yang meninggal karena pembengkakan jantung. (Instagram/@melithatricia)

Perasaan Sedih Ditinggal Melisha Berbuah Penghargaan AMI Awards

Di cuplikan itu, Melitha mengatakan bagaimana lagu rohaninya berjudul 'Mengucap Syukur' menceritakan pengalaman pribadinya. "Aku rasa ada momen di mana aku melupakan kejadian itu karena sangkin traumanya, aku lupa kalau Melisha sudah enggak ada," kata dia. Lagu Mengucap Syukur mengantarnya mendapatkan anugerah AMI Awards 2023 sebagai lagu berlirik Spiritual Nasrani Terbaik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Unggahan pada 28 Maret 2024 itu juga mendapat tanggapan dari Pendeta Daniel. "Rest in love @melithatricia. Seorang anak muda yang dalam 4 tahun ini sudah menjadi berkat buat banyak manusia. Susah untuk menerima berita ini. Tetapi memang Tuhan yang punya kehidupan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada orang tua dan kedua kakak Melitha."

Melitha Sidabutar, lahir pada 8 Januari 2001. Bersama saudara kembarnya, Melisha Sidabutar, mereka mengikuti audisi Indonesian Idol. Langkah Melitha terhenti lebih cepat. Adapun Melisha di Indonesian Idol Special Season terhenti di babak Eliminasi 3.

Pilihan Editor: Saudara Kembar: Melisha Sidabutar Ajari Kami Soal Hidup