Dapat Julukan Raja Film Remake, Vino G. Bastian Bilang Begini

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Vino G. Bastian telah banyak membintangi berbagai film remake dari tahun ke tahun. Setidaknya ada lebih dari lima judul film remake yang telah berhasil ia mainkan, dan tidak sedikit juga mendulang kesuksesan.

Vino kerap dianggap sebagai 'Raja Film Remake' karena begitu seringnya dipercaya untuk memerankan karakter utama film yang dibuat ulang menjadi versi Indonesia. "Enggak masalah, saya malah senang," kata Vino mengenai julukan tersebut saat berbicang dengan Tempo pada Senin, 29 Juli 2024.

Yang terbaru, Vino berperan dalam Kang Mak from Pee Mak yang merupakan hasil remake dari film box office Thailand. Menurutnya julukan tersebut tidak membebaninya, justru berdampak positif terhadap kariernya. "Kalau ini sukses lagi, pasti akan ada film remake lagi, saya dikasih lagi," kata Vino sambil tertawa.

Pemilihan Aktor untuk Film Remake Tidak Mudah



Istri Vino, Marsha Timothy menjelaskan bahwa setiap pembuatan film remake, maka rumah produksi asli film tersebut juga akan ikut terlibat dalam pemilihan pemain. Meskipun rumah produksi Indonesia telah mendapatkan izin untuk remake, perusahaan yang memiliki hak cipta film aslinya tidak akan melepas tanggung jawab begitu saja.

"Mereka harus tahu siapa pemainnya, mereka akan cari tahu. Untuk disetujuipun tidak semudah itu kita bisa main. Hak ciptanya ada di mereka, mereka juga harus tahu, enggak mudah," kata Marsha.

Pasangan aktor, Vino G. Bastian dan Marsha Timothy sesi wawancara saat promo film terbarunya Kang Mak From Pee Mak di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Tidak hanya sebatas nama pemain saja, tetapi juga rekam jejak dari sang aktor. "Harus ada persetujuan dari mereka. Kalau mereka enggak oke, ya harus ganti lagi. Ketika disebutin nama, mereka cek aktor ini track record-nya bagaimana," kata Vino. Artinya, Vino berhasil membuat rumah produksi dalam dan luar negeri terpukau dengan kemampuan aktingnya, sehingga tidak mengherankan dia sering main film remake.

Sebelum Kang Mak from Pee Mak produksi Falcon Pictures, beberapa film remake yang dibintangi Vino G. Bastian antara lain Miracle in Cell No. 7, Bayi Ajaib, Scandal Makers, Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss!, Perfect Strangers, dan yang akan datang My Annoying Brother.



Tentang Kang Mak from Pee Mak



Dalam film Kang Mak from Pee Mak, Vino G. Bastian beradu akting dengan Marsha Timothy. Film ini berkisah tentang Makmur (Vino), tentara Indonesia yang harus meninggalkan istrinya, Sari (Marsha) saat sedang hamil tua untuk berangkat perang membela NKRI. Makmur berjuang bersama tentara lainnya, yakni Supra, Fajrul, Jaka, dan Solah.

Keinginan Mak begitu kuat untuk pulang, bertemu dengan istrinya. Tekad inilah yang membuat Makmur dan teman-temannya selamat di medan perang. Mereka mengikat janji sebagai sahabat sehidup semati. Ketika pulang, Makmur bersatu kembali dengan Sari yang sudah melahirkan anak mereka, Cipluk. Teman-teman Makmur juga ikut bahagia dan sedikit iri, melihat kemesraan Makmur pada istrinya dengan kecantikan luar biasa itu.

Namun situasi berubah tak nyaman ketika terdengar desas-desus bahwa Sari yang sebenarnya sudah meninggal. Sari yang kini hidup bersama mereka merupakan sosok arwah gentayangan.

Film Kang Mak From Pee Mak tayang di bioskop mulai Kamis, 15 Agustus 2024. Selain Vino G. Bastian dan Marsha Timothy, film ini juga dibintangi oleh Tora Sudiro, Indro Warkop, Rigen Rakelna, dan Indra Jegel.

