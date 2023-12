The Changcuters Rilis Lagu Memang Beda, Keresahan tentang Perbedaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band The Changcuters merilis lagu terbaru berjudul Memang Beda. Lagu tersebut merupakan bentuk terjemahan keresahan mereka atas pudarnya makna dari sebuah perbedaan.



Berawal dari Keresahan The Changcuters

Baca Juga: Gelombang Hiburan dari The Changcuters hingga Fourtwnty yang Memukau

Vokalis The Changcuters, Tria mengatakan kalau saat ini kebanyakan manusia modern cenderung memaksakan diri untuk menjadi sama antara satu, dengan lainnya. Melupakan realita dasar bahwa perbedaan ada sedari lahir dan bisa bermuara pada kebahagiaan.

“Tentu saja (Memang Beda berawal) dari keresahan. Kami melihat, semakin ke sini, banyak orang bingung dengan perbedaan. Ada yang jadi bermusuhan, blunder, atau bahkan memaksakan diri untuk menjadi sama. Padahal pada hakikatnya semua manusia sudah sama. Persamaannya, semua memang berbeda-beda. Jadi, bawa gembira sajalah,” ujar Tria dalam siaran pers yang diterima Tempo.



Proses Kreatif Lagu Memang Beda The Changcuters

Dalam proses kreatifnya, The Changcuters tetap menggunakan formula workshop ketika mengerjakan lagu. Namun kini, kwintet garage rock asal Bandung itu memiliki ruang dan waktu yang lebih banyak dalam berkreasi karena sekarang mereka memiliki studio recording sendiri.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tria The Changcuters mengatakan proses kreatif lagu Memang Beda terbilang cukup singkat. The Changcuters menggunakan sistem workshop dalam penulisan lagu, seperti karya-karya sebelumnya.

“Namun karena sekarang sudah ada studio recording sendiri (Wowma Studios), jadi lebih memangkas waktu dalam hal teknis dan juga berkreasi lebih puas. Diputar sesering mungkin, dihafalkan liriknya dan apabila dibawakan di atas panggung, semua dapat bergembira dan berdansa. Sehingga berharap (siapapun bisa) menjadikan hari esoknya semakin percaya diri,” kata Tria.



Profil The Changcuters

The Changcuters adalah unit garage rock asal Bandung, Indonesia. The Changcuters memulai langkah bermusiknya pada 19 September 2004 yang ditukangi oleh Tria (vokalis), Qibil (backing vocal dan gitar), Alda (gitar), Dipa (bass) dan Erick (drum). Sampai saat ini The Changcuters telah merilis 9 album penuh, di mana lagu-lagu mereka berulang kali masuk sebagai soundtrack dalam berbagai judul film Indonesia, serta menuai prestasi maupun penghargaan musik.

Pilihan Editor: The Changcuters Meriahkan West Java Festival 2023, Ini Profil Anak-anak Racun Dunia