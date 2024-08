Formasi Baru FIFTY FIFTY Terdiri dari 5 Anggota, Ada Nama yang Masih Dirahasiakan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop FIFTY FIFTY secara resmi merilis video teaser di bawah tajuk "HELLO FIFTY FIFTY” yang memperlihatkan formasi terbaru grup. Perilisan video pada 9 Agustus 2024 tengah malam waktu setempat itu menjadi momen pengenalan empat anggota baru FIFTY FIFTY yang kini bergabung bersama Keena.

Sebelumnya, FIFTY FIFTY yang debut pada 2022 terdiri dari empat orang anggota, termasuk Keena. Namun setelah permaslahan kontrak, ketiga anggota sebelumnya keluar dari grup. ATTRAKT selaku agensi mencari empat anggota baru untuk menggantikan mereka.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis agensi beberapa waktu lalu, diketahui bahwa empat anggota baru itu sudah ditentukan sejak bulan April 2024. Pemilihan anggota baru dilakukan setelah melalui proses seleksi yang diadakan secara eksklusif oleh agensi.

Formasi Baru FIFTY FIFTY dan Satu Anggota Rahasia

Di bawah video yang diunggah, tertulis keterangan berupa judul video disertai tagar berisi nama-nama anggota. Meski demikian, dari lima anggota hanya tertera empat nama, sedangkan satu nama lainnya masih dirahasiakan dan disimbolkan dengan tanda tanya. Keempat nama yang tertulis adalah Keena, Channel Moon, Yewon, Hana.

Diketahui, bahwa Channel Moon dan Yewon merupakan mantan kontestan acara bertajuk "R U Next?” yang tersisih.

Sementara dalam teaser pertama berdurasi 56 detik hanya menampilkan siluet dari empat anggota baru yang akan bergabung dengan grup bersama Keena. Kini dalam video terbaru tampak wajah kelima anggota FIFTY FIFTY dengan jelas. Mereka berlarian di hamparan padang rumput yang luas dengan kaki telanjang.

Dibalut gaun selutut berwarna pastel, kelimanya terlihat gembira berlarian ke arah sebuah jungkat-jungkit berwarna putih. Kicauan burung dan musik yang mengalun lembut melengkapi suasana seperti mimpi yang ditampilkan.

Di bagian akhir video, seluruh anggota yang ada duduk bersama-sama di satu sisi jungkat-jungkit yang tetap terjaga keseimbangannya. Tulisan “Perfect balance at last, FIFTY FIFTY” mengambang di sisi kosong jungkat-jungkit tersebut.

Jadwal Comeback FIFTY FIFTY

FIFTY FIFTY sudah mengumumkan jadwal comeback mereka dengan empat anggota baru. Grup yang beranggotakan lima perempuan tersebut membagikan sebuah poster untuk menguraikan jadwal mereka pada periode Agustus hingga September 2024.

Setelah perilisan video berjudul HELLO FIFTY FIFTY pada 9 Agustus, dilanjutkan pada 12-16 Agustus 2024 berjudul We are FIFTY FIFTY. Grup ini akan merilis mini album kedua mereka pada tanggal 20 September pukul 1 siang waktu setempat bersamaan dengan pertunjukan untuk debut ulang mereka.

Agensi menjelaskan alasan jadwal comeback diundur dari Juni 2024 menjadi September 2024. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas produksi album dan pemasaran global yang memang memerlukan waktu cukup lama.

“Untuk menyajikan comeback yang lebih berkualitas, kami bersiap untuk melakukan comeback pada bulan September, bukan Juni, seperti yang kami janjikan sebelumnya,” kata ATTRAKT dalam sebuah pernyataan.

