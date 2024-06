Diundur Hingga September, Keena FIFTY FIFTY Akan Comeback Bersama 4 Anggota Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - ATTRAKT, agensi girl group K-pop FIFTY FIFTY, mengumumkan jadwal resmi comeback grup tersebut. Dari pernyataan resmi yang dirilis Jumat, 14 Juni 2024, FiFTY FIFTY dijadwalkan akan kembali menghibur penggemarnya pada September 2024 dengan formasti lima anggota.

Agensi menjelaskan alasan jadwal comeback diundur dari Juni 2024 menjadi September 2024. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas produksi album dan pemasaran global yang memang memerlukan waktu cukup lama.

“Untuk menyajikan comeback yang lebih berkualitas, kami bersiap untuk melakukan comeback pada bulan September, bukan Juni, seperti yang kami janjikan sebelumnya,” kata ATTRAKT dalam sebuah pernyataan.

Selain jadwal resmi, agensi juga memastikan bahwa FIFTY FIFTY akan kembali dengan Keena bersama keempat anggota baru lainnya. Empat anggota baru itu sudah ditentukan pada bulan April, setelah melalui proses seleksi eksklusif yang diadakan agensi.

Di akhir pernyataannya, ATTRAKT berterima kasih kepada seluruh penggemar yang masih setia dan mendukung FIFTY FIFTY sepenuh hati. Agensi juga berjanji menyiapkan lagu pra-rilis yang menunjukkan warna dari formasi baru grup tersebut.

“Sebelum perilisan album resmi FIFTY FIFTY, kami berencana untuk mempersembahkan lagu pra-rilis yang akan menunjukkan warna unik FIFTY FIFTY, dan kami juga sedang mempersiapkan banyak promosi pra-rilis lainnya,” tulisnya.

Pencapaian FIFTY FIFTY

FIFTY FIFTY debut pada tahun 2022 dengan empat anggota yang terdiri dari Keena, Saena, Sio dan Aran. Lagu debut yang berjudul "Cupid" berhasil membawa kesuksesan besar bagi grup tersebut di tahun lalu. “Cupid” berhasil menduduki chart di Billboard Hot 100 di Amerika Serikat dan Official Singles Chart di Inggris, dengan masing-masing menduduki peringkat No. 17 dan No. 8.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Selain itu, lagu ini menerima banyak cinta dari penggemar K-pop di seluruh dunia, memenangkan penghargaan dan anugerah seperti “Top 2023 TikTok Songs Globally” dan “K-Pop Song of the Year” di iHeartRadio Music Awards 2024,” tulis agensi. Tahun lalu, FIFTY FIFTY juga berhasil memenangkan penghargaan “Rookie Artist Award” pada Golden Disk Awards 2024 yang diadakan di Jakarta International Stadium, Indonesia.

Meski begitu, kesuksesan mereka terhalang konflik antara anggota dan agensi. Keempat anggota FIFTY FIFTY menuntut penangguhan kontrak eksklusif dengan pihak agensi. Mereka menuntu transaksi keuangan yang jelas dan layanan kesehatan yang layak. Namun permintaan mereka ditolak oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul.

Keempat anggota asli itu pun mengajukan banding. Tapi di tengah banding, Keena FIFTY FIFTY memilih untuk membatalkan banding, sedangkan tiga anggota lainnya tetap ingin melanjutkan proses banding. Sayangnya pengadilan menolak permohonan banding karena tidak menyampaikan penjelasan banding.

ATTRAKT kemudian mengambil langkah tegas terhadap ketiga anggota awal FIFTY FIFTY, Saena, Sio dan Aran. Agensi memutuskan kontrak mereka dan menuntut ganti rugi sebesar 13 miliar won atau setara dengan Rp 154 miliar terhadap mereka yang terlibat dalam pemutusan kontrak eksklusif.

SOOMPI | IZE | NME | ALLKPOP

Pilihan editor: FIFTY FIFTY Cari 3 Anggota Baru Pengganti Saena, Sio, dan Aran