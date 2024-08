Profil Tom Cruise yang Siap Tampil dalam Penutupan Olimpiade Paris 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Cruise dikabarkan telah bersiap untuk tampil melakukan aksi terjun payung dalam penutupan Olimpiade Paris 2024, pada 11 Agustus. Pada penutupan ajang olahraga bergengsi ini, Cruise akan tampil melakukan perjalanan jauh untuk menyerahkan Olimpiade 2028 ke kota tuan rumah berikutnya, Los Angeles.

Tom Cruise akan memulai dengan berayun dari atas State de France sebelum mencapai tujuan pertamanya, yaitu lapangan stadion. Berdasarkan laporan TMZ, Cruise juga akan membawa bendera resmi Olimpiade.

Mengacu People, siaran Olimpiade tersebut akan dipotong menjadi segmen pra-rekaman berdurasi dua menit yang menampilkan Cruise melakukan perjalanan ke titik berhenti berikutnya dengan pesawat terbang membawa bendera ke Los Angeles.

Setelah itu, ia akan melompat keluar dari pesawat terbang mendarat di Hollywood Sign. Ide ini hasil inisiasi Cruise yang dibagikan dengan Komite Olimpiade Internasional. Penampilan ini sudah difilmkan pada 16 Maret 2024.

Profil Tom Cruise

Tom Cruise lahir pada 3 Juli 1962 di Syracuse, New York, Amerika Serikat. Ia adalah aktor yang muncul pada 1980-an sebagai salah satu sosok terkemuka Hollywood. Sebelum terjun sebagai aktor Hollywood, ia telah mengambil akting di sekolah menengah.

Setelah itu, ia membuat debut filmnya berjudul Endless Love (1981). Ia juga mengambil peran pendukung yang berhasil membuat namanya mulai terkenal sebagai aktor dalam beberapa film, seperti Taps (1981), The Outsiders (1983), dan Risky Business (1983).

Berdasarkan Britannica, pada 1986, Tom Cruise membintangi Top Gun yang berhasil membuatnya mendapatkan pengakuan luas sebagai aktor. Sebab, Top Gun menjadi film terlaris pada tahun penayangannya. Masih pada tahun yang sama, ia juga beradu peran dengan Paul Newman dalam The Color of Money.

Lalu, pada 1989, ia membintangi Born on the Fourth of July yang membawanya menerima nominasi Academy Award pertama. Setelah itu, ia banyak membintangi film dengan beragam genre dan karakter, seperti A Few Good Men (1992), Interview with the Vampire (1994), dan Mission: Impossible (1996-2023), Jerry Maguire (1996), dan Eyes Wide Shut (1999).

Pada 2000, Tom Cruise membintangi beberapa film aksi, seperti Minority Report (2002), The Last Samurai (2003), Collateral (2004), dan War of the Worlds (2005). Kariernya yang selalu bersinar dalam adu peran membuat Cruise masih banyak mendapatkan tawaran film. Sampai saat ini, ia telah membintangi film-film, antara lain Knight and Day (2010), Jack Reacher (2012), Rock of Ages (2012), Oblivion (2013), Edge of Tomorrow (2014), dan Top Gun: Maverick (2022).

Saat ini, Tom Cruise kembali bekerja sama dengan Chris McQuarrie dalam Mission: Impossible 8. Setelah menghadapi beberapa kendala penundaan syuting, Mission Impossible 8 akan hadir di bioskop pada 23 Mei 2025. Film ini awalnya dijadwalkan untuk dirilis pada 2024, tetapi ditunda karena pemogokan SAG-AFTRA dan laporan kerusakan teknis di lokasi syuting, seperti tertulis dalam Hellomagazine.

