Putri Ariani Nyanyikan Who I Am pada Penutupan PIONIR Gadjah Mada, Jadi Maba Fakultas Hukum UGM

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi jebolan America's Got Talent Putri Ariani tampil memukau di penutupan rangkaian kegiatan PIONIR Gadjah Mada Muda 2024. Acara yang merupakan masa orientasi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini berlangsung di lapangan Pancasila UGM Pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Pada kesempatan tersebut, penyanyi bernama lengkap Ariani Nisma Putri ini menyanyikan dua lagunya, Mimpiku dan Who I Am, serta sebuah lagu khusus yang dipersembahkan oleh panitia PIONIR Gadjah Mada.

Dilansir dari situs UGM, Putri Ariani adalah satu dari 10.678 mahasiswa baru yang diterima di Universitas Gadjah Mada tahun ini melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB) di bidang seni. Tahun ini, ia memilih untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UGM.

“Banyak pertimbangan. Setahun ini banyak berpikir untuk kelanjutan pendidikan Putri, akhirnya memilih di UGM. Putri pikir, UGM menjadi the right choice for me,” kata Putri.

pada pembukaan PIONIR Gadjah Mada, ia mengenakan kemeja putih dan rok hitam saat disematkan jas almamater oleh Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, sebagai simbol resmi menjadi mahasiswa baru pada Senin, 29 Juli 2024.

Menjadi Bagian dari UGM

Saat ditemui oleh awak media, Putri Ariani mengungkapkan rasa senang dan bangganya menjadi mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada. Putri memilih Fakultas Hukum bukan tanpa alasan. Ia ingin mempelajari hal baru di luar bidang musik dan bernyanyi.

“Putri ingin belajar yang baru saja. Semoga bisa mengadvokasi teman putri yang difabel dan non difabel untuk meraih mimpi mereka,” kata dia.

Meskipun ia adalah lulusan dari Sekolah Menengah Musik Indonesia atau SMKN 2 Kasihan, Putri berkeinginan untuk menambah wawasan di bidang hukum.

"Selama ini ambil musik di SMK, tapi putri suka sesuatu yang baru. Ingin belajar hukum bisa buat nambah wawasan yang lebih luas dan open minded," tambah Putri.

Putri juga menegaskan bahwa kariernya di bidang musik tidak akan ditinggalkan begitu saja. Ia berkomitmen untuk menjalankan pendidikan dan karier secara bersamaan. Ia menyebut bahwa seiring dengan kegiatan kuliahnya, ia akan merilis album pada tahun ini.

"Putri ingin pendidikan dan karier berjalan beriringan, dan kuliah akan lanjut. Tahun ini akan keluarkan album," ujarnya.

Prestasi Putri Ariani

Putri Ariani dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu pop solo yang merupakan penyandang tunanetra. Ia mulai dikenal publik sejak memenangkan kompetisi Indonesia’s Got Talent 2014.

Namanya semakin dikenal secara internasional setelah mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell di ajang America's Got Talent (AGT) 2023, ketika ia berhasil menempati posisi ke-4 dalam kompetisi.

Sebelum melanjutkan pendidikan di UGM, Putri menempuh pendidikan di SMKN 2 Kasihan, yang lebih dikenal sebagai SMM Yogyakarta. Kepala SMKN 2 Kasihan, Agus Suranto, mengungkapkan bahwa sekolahnya selalu memberikan ruang bagi para siswa untuk menggali potensi dan talenta mereka sebanyak mungkin.

"Prestasi Putri adalah puncaknya. Banyak sekali murid kami yang bisa main musik, menyanyi, menulis lagu, dan sebagainya. Kami berikan ruang untuk mereka menggali potensi," ujar Agus, dikutip dari vokasi.kemdikbud.go.id.

Dengan prestasi dan komitmen yang tinggi, Putri Ariani dapat menginspirasi banyak orang, baik di bidang akademis maupun karier musiknya.

