Mengenal Jaz Hayat, yang Menyanyikan Ulang Fly Me to the Moon

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Brunei Darussalam Jaz Hayat menyanyikan ulang lagu populer Bart Howard, Fly Me to the Moon yang menjadi lagu tema dalam film terbaru Sony Pictures tayang pada 2 Agustus 2024.

“Aku merasa terhormat karena mendapat kesempatan untuk menyanyikan ulang salah satu lagu klasik yang sudah berkali-kali dilantunkan oleh berbagai penyanyi. Terima kasih kepada Sony Pictures, karena sudah memilih aku langsung untuk menyanyikan lagu ini,” kata Jaz Hayat dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 30 Juli 2024, dikutip Antara.

Profil Jaz Hayat

Aziz Hayat atau Jaz Hayat terkenal lewat single Dari Mata (2016). Namanya sebagai Aziz Hayat pernah dikenal sebagai pesepak bola timnas U-16 Brunei Darussalam. Ia menyukai musik RnB. Pada 2013 Jaz memenangkan penghargaan Anugrah Planet Muzik, melalui lagunya berjudul I Stalk Your Profil.

Kariernya sebagai penyanyi mengangkat nama Jaz Hayat makin dikenal. Tahun ini, ia berkesempatan menyanyikan lagu Fly Me to the Moon. Versi paling terkenal yang dinyanyikan Frank Sinatra pada 1964. Lagu ini dimuat di album It Might as Well Be Swing.

Pada 3 Maret 2018, mendapat kesempatan naik panggung Java Jazz. Dia juga berkolaborasi dengan penyanyi Malaysia, Kaka Azraff menyanyikan lagu Karma pada 2021. Ini dipakai sebagai lagu tema drama Malaysia Takdir yang Tertulis.

Saat versi Frank Sinatra muncul, menurut Bart Howard, lagu ini sudah memiliki 100 versi dengan penyanyi berbeda. Lagu Fly Me to the Moon lekat dengan genre jazz, karena begitu kuatnya ketenaran versi Frank Sinatra. Namun untuk versi terbaru ini, aransemen Fly Me to the Moon akan disesuaikan dengan karakteristik Jaz.

Dua pekan waktu dari rekaman hingga pembuatan video klip Fly Me to the Moon yang dibawakan Jaz Hayat “Jujur, ada rasa takut saat harus menyanyikan Fly Me to the Moon (From Fly Me to the Moon Movie) karena memberikan nyawa di lagu ini cukup sulit mengingat ada banyak sekali versi di luar sana oleh penyanyi berbeda. Tapi, karena sudah diberi kepercayaan oleh pihak Sony Pictures, maka aku akan menyanyikan versiku dengan sebaik-baiknya. Semoga hasilnya tidak mengecewakan,” katanya.

Pada 2024, Jaz ingin mewujudkan keinginan konser tunggal. Pelantun Kasmaran itu tak mengharapkan konser yang besar asal bisa merayakan kariernya 10 tahun bersama para penggemar.

“Konser sih aku, start dulu kan karena dari dulu belum pernah bikin konser. Aku enggak perlu (konser) gede, karena banyak orang yang menurutku masih dengar laguku, tapi enggak tahu orangnya. Pengin kenalan sama mereka biar lebih kenal, lebih dekat lagi,” ucapnya.

Di samping itu, ia juga ingin mengembangkan kemampuan penulisan dan produksi lagu. Tak hanya menulis lagu untuk sendiri. Ia pun ingin menyiapkan lagu untuk orang lain.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | MARVELA | ANTARA

