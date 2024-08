Bangga Gregoria Mariska Tunjung Masuk Semifinal, Mikha Angelo Kehabisan Kata-kata

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kamera menyorot ke wajah Mikha Angelo saat Gregoria Mariska Tunjung, tunangannya menumbangkan Ratchanok Intanon di babak perempat final tunggal putri pertandingan bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Panitia Olimpiade Paris 2024 sepertinya sudah mengenali Mikha adalah orang spesial bagi Gregoria Mariska Tunjung yang akrab disapa pencinta bulu tangkis itu dengan panggilan Jorji.

Ekspresi Bangga Mikha Angelo Melihat Gregoria Mariska Tunjung

Mikha terus menatap wajah tunangannya yang tersenyum lebar setelah memastikan diri maju ke babak semifinal. Tangannya terus bertepuk tangan. Ekspresi wajah musisi jebolan X Factor musim pertama itu terlihat bangga. Kebanggaan itu dituangkannya pada unggahan video di Instagram Storynya yang memperlihatkan kekasihnya sedang melambaikan tangan ke arah pendukungnya di lapangan. "I'm all out of words (aku kehabisan kata-kata)," tulis Mikha di atas video itu, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Ia kemudian mengunggah cuitan di akun X-nya. "OLYMPICS SEMI FINALIST..Gregoria Mariska Tunjung," tulisnya diakhiri emotikon cinta. Sebelum bertanding, Mikha mengunggah foto kekasihnya dengan gaya Gregoria yang khas dibarengi cuitan, "Quarter finals day! Doakan lagi teman-teman."

Ekspresi pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung usai meraih poin dari pebulu tangkis Thailand Ratchanok Intanon pada babak perempat final bulu tangkis tunggal putri Olimpiade Paris 2024 di Porte De La Chapella Arena, Paris, Prancis, Sabtu 3 Agustus 2021. Gregoria berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Ratchanok Intanon dengan dua gim langsung 25-23, 21-9. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Pentolan grup musik The Overtunes ini tak henti-hentinya memompa semangat perempuan yang disapanya dengan panggilan khusus Ria itu. Saat gim pertama yang berlangsung ketat dan terus kejar-mengejar, terdengar teriakannya menenangkan sang kekasih dari atas tribun. "Sabar, sayang," ujarnya. Ucapan itu ampuh menenangkan Gregoria yang kembali mengontrol emosi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan ia bersama ibunda Gregoria, Fransiska Romana memberikan dukungan lewat video yang ditayangkan di akun Instagram @badminton.ina, kemarin. "Okay, ini pesan buat Ria. Semoga semua yang sudah dipersiapkan sampai sekarang bisa dipakai nanti pas bertanding. Good luck untuk persiapannya. Trust all the staff, trust sama teman-teman juga," ujar Mikha.

Mikha memang tak tanggung-tanggung mendukung sang kekasih yang dilamarnya pada Juni tahun lalu itu. Ia secara khusus terbang ke Paris ditemani Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya. Untuk turnamen-turnamen besar, Mikha menyempatkan diri mendukung kekasihnya secara langsung, seperti saat Gregoria berlaga di All England pada Maret lalu. Ia jugalah sosok di balik kembalinya semangat Jorji saat merasa terpuruk hingga merasa tak berbahagia lagi bermain bulu tangkis.

Pilihan Editor: Gregoria Mariska Tunjung Akui Mandek dan Lagi Tidak Bahagia di Bulu Tangkis