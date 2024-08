Syahrini Rayakan Ulang Tahun Ke-44 Bertepatan dengan Kelahiran Anak Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Syahrini merayakan ulang tahunnya yang ke-44 bersamaan dengan kelahiran anak pertamanya, pada Kamis, 1 Agustus 2024. Usia kehamilannya diketahui sudah memasuki pekan ke-39.

“Terima kasih Ya Rabb, Bertambahnya Usia Tahun Ini Bertepatan Dengan Kelahiran Buah Hati Kami,” tulis penyanyi yang lahir pada 1 Agustus 1980 itu di bawah unggahan terbaru di laman Instagram-nya.

Syharini bersyukur penantiannya selama lima tahun berujung kebahagiaan yang luar biasa. “Penantian Yg Berujung Indah. Pencapaian Dari Kesabaran Dan Bakal Tanggung Jawab Sebagai Seorang Istri Dan Ibu Semata2 Atas Ridho Dan Izinmu,” tulisnya.

Dalam unggahannya itu, dia juga mengungkapkan rasa terima kasih secara khusus kepada sang suami, Reino Barack, yang memasuki fase menjadi seorang ayah. “Terima Kasih Untuk Suamiku Yg Luar Biasa Memanjakan Dan Senantiasa Siaga Mendampingi, Welcome To Fatherhood, Imam Terbaik Reino Barack~” katanya.

Jelang persalinannya, Syahrini juga membagikan beberapa momen bersama Reino, mengenakan pakaian merah muda, di Instagram Story-nya. “MashaAllah Bismillahirrohmanirrohim Singapore, August 1st. Menyambut Kelahiran Bayi Kecil Kita yang Berharga di Hari Ulang Tahunku,” tulisnya.

Melahirkan anak perempuan

Beberapa sahabat yang ikut memberikan ucapan selamat untuk pasangan itu, mengungkapkan bahwa anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan. Salah satunya dari Melly Goeslaw yang mendoakan bayi perempuan pasangan Syahrini dan Reino Barack menjadi anak salehah.

"Barakallahu fi umrik jamaaah sayang , buah dari kesabaran yang tinggi pasti sangat manis . Selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT yaa . Selamat nyaa jamaaah sudah diberi kepercayaan oleh Allah SWT di titipkan anak perempuan yang InsyaAllah akan shalehah , membawa kebaikan bagi banyak umat, membanggakan keluar , nusa , bangsa dan agama , aamiin , selamat menjadi ayah yaa buat pak Reino Barack," tulisnya.

"Cant wait to seee ur little princess lancar2 yahhh," tulis Susan Zhuang.

Baby shower sebelum melahirkan

Sehari sebelum persalinan, Syahrini dan suami menggelar baby shower dengan konsep intimate yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekatnya. “MashaAllah Allahu Akbar 39 Weeks of Growing a Life (39 Minggu Menumbuhkan Kehidupan),” tulisnya, pada Rabu 31 Juli 2024.

Dalam unggahan itu terlihat Syahrini mengenakan busana bernuansa salem, serta dress dan hijab berwarna putih ditambah bando berbentuk mahkota. Video yang diambil di dalam sebuah rumah itu memperlihatkan Syahrini dengan perutnya yang sudah besar sedang dipakaikan selempang bertuliskan “mom to be” oleh sahabat dan kerabatnya yang hadir.

“Menjelang Lahiran Berjumpa Manja Sama Sayang2kuuu Kangen Terobati Hampir Satu Tahun GA Ketemu Kalian, Love Y'all So Much,” tulisnya, ditambah tagar #PrincesSyahrini, #39WeeksPregnant dan juga tagar #Singapore_July31st2024 yang menandakan waktu dan lokasi pengambilan foto dan video tersebut.

Syahrini bersama Reino Barack yang mendampinginya, dan semua orang yang hadir tampak bahagia, menantikan kelahiran anak pertama pelantun “Kau yang Memilih Aku” itu. Sahabat-sahabatnya bergantian berfoto dengannya. Ada yang berpose di sebelahnya sembari memeluknya, dan ada yang berlutut untuk memeluk atau mencium perut Syahrini.

