Wedding Anniversary ke-5, Syahrini dapat 300 Mawar dan Ucapan Romantis dari Reino Barack

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Syahrini dan Reino Barack menunjukkan momen bahagia perayaan lima tahun pernikahan mereka. Hal ini terlihat dari unggahan terbaru Syahrini, pada Selasa 27 Februari 2024.

Pelantun Kau Memilih Aku itu membagikan beberapa foto dirinya dengan Reino Barack. Keduanya nampak kompak mengenakan busana serba hitam. "Lima tahun penuh tawa, cinta dan kenangan yang dihargai, dalam pelukanmu aku telah menemukan rumahku selamanya. Selamat Ulang Tahun Pernikahan ke 5 Untuk Cinta Dalam Hidupku," tulis Syahrini dalam keterangan unggahannya.

Pose romantis dan bahagia

Dari rangkaian foto yang diunggah menunjukkan beberapa momen mesra mereka. Seperti yang terlihat dalam foto pertama, Reino mencium kening Syahrini. Foto berikutnya pasangan ini menambahkan aksesori kacamata hitam. Mereka nampak tertawa lepas di area living room.

Beberapa foto lainnya, Syahrini dan Reino duduk berdampingan dan tersenyum lebar ke arah kamera. Lalu foto lainnya, sambil bergandengan tangan, mereka menutupi senyum wajah dengan lima jari.

Baca Juga: Gaya Aurel Hermansyah hingga Ayudia Merayakan Lebaran dengan Pakaian Serbahitam

Buket 300 mawar

Syahrini juga menunjukkan lebih dekat buket bunga 300 mawar yang diletakkan di atas meja. Buket bunga itu juga dilengkapi dengan ucapan romantis dan tulus dari Reino untuknya. "Happy wedding anniversary dear my better-half, to many more years to celebrate together, love, husband," bunyi kartu ucapan itu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mendapat bunga mawar sebanyak itu dan kartu ucapan romantis, membuat Syahrini bahagia. Dia berterima kasih kepada sang suami melaluii Instagram Story-nya. "Thank you my better half, for 300 roses, happy 5th wedding anniversary, I love you," tulisnya diiringi lagu Restu yang dinyanyikannya.

Ucapan selamat dari sahabat dan netizen

Unggahan wedding anniversary Syahrini itu pun dibanjiri ucapan dan doa dari sahabat dan netizen. Salah satunya dari desainer Rinaldy A. Yunardi yang diketahui bersahabat dengan Syahrini sejak lama. "Happy Anniversary," tulisnya singkat.

Penyanyi Regina Ivanova juga memberikan ucapan untuk pernikahan mereka. "Happy Anniversary kaka2 kuuu... bahagia selaluuu, selamanyaa," tulis jebolan Indonesia Idol itu.

"Happy wedding anniversary kesayangan Syahrini dan Reino," tulis adik Syahrini, Aisyahrani.

"Happy wedding anniversary semoga Allah mengabulkan segala doa dan harapan kalian... semoga Bahagia selalu & selamanya...Barakallah," tulis akun @ann*******.

Pilihan editor: Instagram Hesti Purwadinata Diblokir Syahrini, Luna Maya Salting Merasa Senasib