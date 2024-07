Anggun Jadi Bintang Film Para Perasuk, Wregas Bhanuteja : Mari Berproses Bersama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggun C. Sasmi mengungkapkan bahwa dirinya akan membintangi film berjudul Para Perasuk. Film yang disutradarai oleh Wregas Bhanuteja itu akan menjadi film Indonesia pertamanya.

Industri perfilman memang bukan dunia yang baru untuk penyanyi berdarah Indonesia dengan kewarganegaraan Prancis tersebut. Hanya saja, selama beberapa tahun berkiprah di dunia hiburan, ia selalu berpartisipasi dalam film-film buatan luar negeri.

Anggun pernah menjadi pengisi suara karakter Virana dalam film keluaran Disney Raya and The Last Dragon di 2021. Dia juga memerankan Malee Suthama dalam film romantis-komedi Prancis bertajuk Coup de foudre à Bangkok yang disutradarai oleh Chris Briant yang tayang 2020.

Anggun C. Sasmi. Foto: Instagram/@anggun_cipta

Anggun membagikan kabar bahagia itu melalui halaman Instagram pribadinya @anggun_cipta, pada Selasa, 30 Juli 2024.“Teman-teman, bangga sekali hari ini aku bisa memberi tahu kalian : Film Indonesia Pertamaku, Para Perasuk disutradarai oleh @wregas_bhanuteja,” tulisnya di bawah foto yang ia unggah.

Pelantun “Mimpi” itu tidak lupa menyebut akun Wregas yang juga dikenal sebagai sutradara dari fiilm Penyalin Cahaya (2021) dan Budi Pekerti (2023). "Doa kan semoga shooting berjalan lancar ya," Anggun melanjutkan.

Ada dua foto yang diunggah, pertama foto dia duduk dekat jendela dan tersenyum manis ke arah draf naskah didekapannya. Sedangkan slide kedua unggahan memperlihatkan tampak depan dari naskah tersebut.

Dari naskah itu diketahui bahwa Wregas tidak hanya menjadi sutradara untuk film produksi Rekata Studio itu. Bersama dua orang lainnya, Alicia Angelina dan Defi Mahendra, Wregas juga berkontribusi sebagai penulis naskah. “Mari berproses bersama Mbak,” tulis sang sutradara di kolom komentar.

Selain keterangan penulis dan rumah produksi, diketahui pula bahwa naskah yang ada dalam unggahan merupakan draf ketujuh yang selesai pada 21 Juli 2024. Foto yang ada di slide dua itu juga terlihat ditempeli sebuah sticky notes dari sang sutradara berisi tulisan, “untuk Mbak Anggun, terima kasih sudah berkenan berproses bersamaku. Wregas.”

Respon penggemar dan sesama selebriti

Menanggapi kabar baik itu, kolom komentar unggahan terbaru Anggun seketika dipenuhi ucapan selamat dari penggemar maupun kawan-kawan artis.

“Sutradara nya Wregas? Ga salah ini mah, salah satu film nya kemarin bagus banget hasilnya yang di bintangi Prilly detail hasilnya,” tulis seorang warganet.

“ADUH MBAAAA GEBRAKAN APALAGI INI DAR DER DOR TIADA HENTI,” tulis warganet yang lain.

Dua hari sebelumnya, Anggun memang baru saja menggelar konser tunggal bertajuk Enchanting Anggun and Friends. Diadakan di JCC Senayan, Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2024, Anggun menyanyikan sejumlah lagu, di antaranya “Kembali”, “Breathing”, “Bayang-Bayang”, “Yang Ku Tunggu”, dan “Hanyalah Cinta”.

Salah seorang diva Indonesia, Titi DJ, turut membubuhkan komentar, “Woaaaaaahhh, have fun, selamat menikmati hari2 syutingnya, semoga lancar semuanya, Aaamiiiin!”

Tak ketinggalan aktris dan model Ayu Azhari yang menuliskan, “Congratulations and good luck.”

Acha Septriasa juga tidak ketinggalan mengungkapkan keterkejutan dan kekagumannya.“Wahhh Gilllaaaa,” tulisnya, disusul komentar bernada saama yang diungkapkan Chicco Jerico, “Wahh idolakuu main film @anggun_cipta,” tulisnya disertai emoji api membara.

