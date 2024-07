Katy Perry Ungkap Momen Bersama Putrinya yang Menginspirasi Lagu Lifetimes

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Katy Perry mengumumkan single prarilis kedua dari album 143, berjudul "Lifetimes" akan dirilis bersamaan video musiknya pada Jumat, 9 Agustus 2024. Lagu tersebut ternyata bercerita tentang putrinya Daisy.

Dalam unggahan media sosialnya, penyanyi 39 tahun itu mengunggah cover art lagu "Lifetimes". Cover art itu bernuansa futuristik yang menggambarkan hati ungu dan merah dengan label judul albumnya. Dia juga sedikti memberi bocorn lagu tersebut di Instagram Story-nya.

Liriknya berbunyi I love you for, I love you for life / Lifetimes / I know you feel it, can you believe it? / I'm going to love you til the end and then repeat it.

Inspirasi lagu Lifetimes

Baru-baru ini, Katy Perry menggelar acara listening party album barunya 143. Dalam kesempatan itu dia berceita bahwa inspirasi lagu "Lifetimes" berasal dari putrinya dengan Orlando Bloom, yang bernama Daisy Dove Bloom.

"Lucu sekali betapa terkadang kamu mencari belahan jiwamu dalam diri pasangan. Bisa jadi anjing, ibumu, sahabatmu, kucingmu... tapi bagiku itu datang dalam bentuk Daisy," katanya, seraya membenarkan, "Saya menulis "Lifetimes" tentang dia."

Ada banyak momen berkesan yang dihabiskan bersama putrinya itu yang menjadi inspirasi lagu 'Lifetimes". Salah satunya adalah kebiasaannya mengobrol dengan Daisy sebelum tidur. "Setiap malam, sebelum kita tidur, aku berkata, 'Aku mencintaimu,' lalu aku bertanya, 'Maukah kamu menemukanku di setiap kehidupan?' dan dia berkata, 'Ya.'” ujarnya kepada The Sun.

Menurut dia kehadiran putrinya yang kini berusia 3,5 tahun itu memberikan makna cinta yang sangat besar untuk dirinya. “Cinta yang kurindukan, setiap gunung yang kupanjat mencari pemandangan ini, semua cinta ini, datang padaku saat dia memasuki hidupku," katanya.

Tentang album 143

Setelah "Womans World" dan "Lifetimes", album 143 akan dirilis pada 20 September 2024. Album studio keenamnya itu akan berisi dance-pop. “Saya selalu ingin membuat rekaman dance-pop. Sepertiganya adalah lebih banyak tarian daripada yang pernah saya lakukan sebelumnya. Sepertiganya adalah musik pop klasik dan sepertiganya adalah ritme," katanya,.

Seperti yang pernah dia ungkapkan sebelumnya saat mengumumkan album 143 pada 10 Juli 2024 lalu. Bahwa dia ingin membuat album dance-pop yang berani, penuh semangat, dan penuh perayaan dengan 143 ekspresi numerik simbolis cinta sebagai pesan yang menyeluruh.

