Reality Club Bawakan Single Terbaru Sunny Days ke Panggung Soundsfest 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Reality Club menghadirkan angin segar dan nuansa musim panas pada Sabtu, 27 Juli 2024. Mereka seakan menyihir Stage 2 Soundsfest 2024 yang berlokasi di Parking Ground, Summarecon Mall bak berada di tepi pantai dengan lagu “Sunny Days”.

Single yang belum genap berusia satu hari sejak perilisan perdananya pada tengah malam 26 Juli 2024 ini menjadi pembuka dari aksi panggung Fathia Izzati (vokal, kibor), Faiz Novascotia Saripudin (vokal, gitar), Nugi Wicaksono (bas, vokal), Era Patigo (drum), dan Gerry Roithart (gitar) di hari pertama Soundsfest 2024 itu.

Meski sudah diciptakan sejak 2021 silam, bersamaan dengan 10 lagu lain di album Reality Club Presents… “Sunny Days” baru dilahirkan di tahun ini karena memiliki konsep dan genre yang berbeda dari 10 lagu lain di album yang sama. Lagu tentang keyakinan bahwa akan ada hari cerah yang bisa kita temukan di hari-hari depan ini menjadi lagu paling pop yang pernah dibuat.

“Kita buatnya di 2021, di masa-masa di mana kita memang ingin eksplor genre musik baru, jadi ini lagu paling pop yang pernah kita buat,” ucap Fathia Izzati yang juga akrab disapa Chia ketika ditemui Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024.

Bocoran dari lagu ini juga sempat mereka bawakan di panggung We The Fest pertama mereka yang diadakan di minggu lalu di GBK Sports Complex, Senayan. Chia. “Awalnya kita ragu, tapi ternyata (lagunya) enak, jadi kita putusin buat rilis jadi bonus dari album ketiga khusus untuk summer. Walaupun summer terus sih ya di Indonesia,” kata Chia, seraya mejelaskan alasan “Sunny Days” ditetapkan sebagai bonus track dan tidak berdiri sendiri.

“SSR” menjadi lagu selanjutnya yang dibawakan grup indie-rock tersebut di atas panggung Soundsfest dalam rangka merayakan lima tahun sejak perilisannya pada 2019 lalu. Lagu dari album kedua Reality Club, What Do You Really Know? itu, nyaris tidak pernah absen untuk dibawakan ke panggung-panggung festival yang mereka sambangi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penampilan hari itu juga menjadi lebih spesial bagi Goddess Rockstar, sebutan untuk penggemar Reality Club, yang hadir. Mereka juga membawakan beberapa lagu yang jarang ditampilkan, yaitu “Telenovia” dan satu lagu favorit dari album yang sama, “Alexandra”.

Lagu-lagu “I Wish I Was Your Joke”, “You Let Her Go Again”, “Am I Bothering You”, dan “Love Epiphany” menjadi lagu-lagu dari album terbaru yang mereka tampilkan di hari pertama pada acara yang diadakan Sounds People tersebut. Mereka juga tidak lupa mengajak seluruh penonton yang hadir menari dan bernyanyi bersama untuk lagu andalan “Is It The Answer” dan “Anything You Want”.

Selain Reality Club, hari pertama pertama Soundsfest 2024 juga diramaikan oleh Juicy Luicy, The Jansen, Fourtwenty, dan Feel Koplo turut memeriahkan di hari dan panggung yang sama dengan Reality Club. Sedangkan Isyana Sarasvati, Raisa, .Feast, Hindia tampil menyemarakkan acara di Stage 1 bersama Tulus, dan Maliq & D’Essential sebagai headliner acara.

Festival musik yang turut menyediakan area bermain dan kesenian itu nantinya juga akan hadir di beberapa kota di Indonesia dengan pengalaman baru, yaitu lewat Soundsfest Experience. Artinya Soundsfest akan menampilkan euforia baru lewat musik-musik pilihan di kota-kota lain. Tidak cuma di Jakarta saja, beberapa titik di Indonesia akan masuk dalam deretan Soundsfest Experience.

Pilihan editor: Juicy Luicy hingga Tulus Akan Ramaikan Day 1 Soundsfest 2024, Simak Rundown Lengkapnya