SoundsFest 2023 Dimeriahkan Dewa 19, Ebiet G. Ade, hingga K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - SoundsFest siap kembali digelar pada 19 dan 20 Agustus 2023 di Parking Ground Summarecon Mall Bekasi. Dewa 19, Ebiet G. Ade, Oscar Lolang, Prince Husein dan beberapa artis lainnya akan memeriahkan Soundsfest tahun ini.



Line Up SoundsFest 2023

Hari Pertama (Sabtu, 19 Agustus 2023): Padi Reborn, Rossa, Kahitna, Vierratale, JKT48, D’Masiv, HIVI!, Nadin Amizah, The Changcuters, Riri Moeya, The Panturas, Friday Noraebang, Feel Koplo, Oscar Lolang, Abdul & The Coffee Theory, Zerra and Bellyaches, dan Kabar Burung.

Hari kedua (Minggu, 20 Agustus 2023): Dewa 19 feat Ello, Raisa, Pamungkas, Ebiet G. Ade, Yura Yunita, Fourtwnty, Fiersa Besari, TBA, Last Child, Pee Wee Gaskins, Rio Febrian, Prince Husein, Guyon Waton, Stars and Rabbit, Sinatras Gusti Irwan Wibowo, dan Palle.

Selain artis Tanah Air yang akan memeriahkan festival tersebut, juga akan ada penampilan dari bintang K-pop yang masih dirahasiakan hingga hari H nanti.

Prince Husein akan membawakan album terakhirnya di SoundsFest 2023. “Saya mungkin akan membawa album yang terakhir,” kata Prince Husein dalam konferensi pers, Kamis, 10 Agustus 2023.



SoundsFest Ingin Jadi Ikon Bekasi

Festifal SoundsFest ini selalu dilaksanakan di Bekasi sejak beberapa tahun sebelumnya. Harapan dari penyelanggara acara adalah supaya SoundsFest menjadi ikon dari Bekasi itu sendiri.

"Kenapa SoundsFest selalu dilaksanakan di Bekasi karena dari tahun sebelumnya dari 2016 selalu di Bekasi, jadi harapan dari SoundsFest agar SounsdsFest ini dapat menjadi ikon dari Bekasi itu sendiri” kata Festival Director Ruth Natalia.

Kapasitas yang diharapkan sebesar 70 persen demi keyamanan bersama. Promotor sudah bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk menjamin keamanan. Penonton diimbau untuk menggunakan kendaraan umum untuk menuju ke lokasi SoundsFest 2023.

Harga Tiket SoundsFest 2023

Tiket masuk SoundsFest 2023 bisa dikatakan cukup terjangkau dengan kisaran Rp 225.000 hingga Rp 350.000. Jika ingin menonton SoundsFest 2023 dengan harga yang lebih murah, Anda bisa membeli tiket untuk 2 hari daripada harian. Pembelian tiket bisa dilakukan melalui website tiketapasaja.com.

IVANA FELYSITASWATI PALLA

