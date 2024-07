eaJ Park Meluncurkan Lagu Baru, Kolaborasi dengan Hindia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Korea eaJ Park meluncurkan lagu terbaru Right Where you Left Me yang berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia, Hindia. Lagu ini sudah bisa didengarkan di berbagai platform streaming musik. "'right where you left me' ft. Hindia," tulis eaJ di X dia, pada Jumat, 5 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Hindia yang juga dikenal sebagai Baskara Putra mengungkapkan, ia terlibat dalam salah satu lagu favoritnya. "Ini adalah pengalaman yang sangat berkesan, saya sangat senang bisa menjadi bagian kecil dari lagu eaJ Park," tulis Hindia di akun X pribadinya.

Tentang Lagu Baru eaJ Park

Lagu Right Where you Left Me bergenre R&B dengan alunan gitar dan drum. Lagu ini menceritakan kegundahan seseorang yang ditinggalkan oleh orang terdekatnya. Seiring waktu, orang tersebut mulai menerima apa yang terjadi dalam hidupnya dan berusaha menjalani hari-hari dengan bahagia.

eaJ juga merilis video musik untuk lagu ini. Dalam video musik tersebut, eaJ digambarkan selalu diikuti oleh hujan. Ia sempat merasa kesal dan marah saat hujan turun, tapi saat akhir video, eaJ menerima hujan tersebut dan tersenyum.

Lagu Right Where you Left Me sudah dapat didengarkan di berbagai platform streaming musik, seperti Spotify dan Apple Music. Adapi video musik Right Where you Left Me dapat disaksikan di kanal YouTube eaJMusic.

eaJ Park juga akan tur konser Asia, When the Rain Stopped Following di beberapa negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, eaJ akan bertemu dengan para penggemarnya di Bengkel Space, Jakarta Selatan, pada 4 September 2024.

Siapa eaJ Park?

Bernama aslinya Park Jae Hyung, eaJ lahir di Buenos Aires, Argentina, pada 15 September 1992. Dikutip dari Namu Wiki, sejak usia lima tahun, ia pindah ke California, Amerika Serikat dan tumbuh besar di kota Cerritos.

Meski memiliki kewarganegaraan ganda, Argentina dan Amerika Serikat, Jae merasa lebih dekat dengan identitas Amerika karena ia meninggalkan Argentina setelah lahir dan tidak memiliki ingatan atau pengalaman hidup di sana.

Di Amerika Serikat, ia menempuh pendidikan di Cerritos High School dan melanjutkan ke California State University, Long Beach dengan jurusan ilmu politik dan hubungan internasional. Selama masa kuliah, Jae sering mengunggah video cover lagu di YouTube dengan nama akun yellowpostitman.

Ia masuk ke industri musik ketika mendapat undangan untuk mengikuti audisi K-Pop Star pada 2011.

Setelah berhasil meraih posisi keenam dalam acara K-Pop Star musim pertama, Jae menandatangani kontrak dengan JYP Entertainment bersama dua peserta lainnya, Park Jimin dan Baek A Yeon.

Mulanya, Jae bergabung dengan proyek band JYP. Ia memainkan bass dan gitar. Akhirnya ia memilih hanya fokus gitar. Pada 2015, Jae debut sebagai gitaris dan vokalis di band Day6, grup rock alternatif yang dibentuk oleh JYP Entertainment.

Selama bersama Day6, Jae dikenal dengan suara khasnya yang serak dalam lagu Congratulations dan You Were Beautiful. Jae juga aktif sebagai pembawa acara di program After School Club, bersama dengan Jamie dari 15& dan Kevin Woo dari U-KISS.

Pada akhir 2021, Jae memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan JYP Entertainment dan meninggalkan Day6 pada Januari 2022. Setelah meninggalkan Day6, Jae memulai karier solonya dengan nama panggung eaJ. Langkah ini memberinya kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai genre musik dan membuat karya yang lebih personal.

Jae juga menjalankan podcast bersama AleXa yang berjudul How Did I Get Here. Di sisi lain, salah satu aspek menarik dari Jae adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Meski begitu, ia lebih fasih berbahasa Inggris dan agak kurang berbicara Korea. Dikutip dari Kprofiles, Jae juga dikenal dengan kesukaannya terhadap musik hiphop.

MUHAMMAD RAFI AZHARI | ANTARA

