John Legend Unjuk Suara di KTT G20 Bali, Begini Profil Penyanyi Lagu All of Me

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Ahad malam, 13 November 2022, John Legend menjadi bintang di penutupan Forum Keamanan Pangan Global atau Atlantic Council Global Food Security Forum yang berlangsung di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali. Di sana, ia bernyanyi sambil bermain piano di hadapan petinggi KTT G20 dan para hadirin.

Setelah Jokowi mendapatkan penganugerahan Global Citizen Awards dari think tank Amerika Serikat (AS) Atlantic Council, John Legend menyanyikan delapan lagu, antara lain Ordinary People, Love Me Now, Hard Times, dan lagu hitsnya All of Me.

Profil John Legend yang Tampil di KTT G20

Pemilik nama John Roger Stephens lahir pada 28 Desember 1978 di Springfield, Ohio. Ia merupakan anak tertua dari empat bersaudara. John Legend merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, pianis, dan produser rekaman asal Amerika yang lahir dari kedua orang tua musisi, sang ayah sebagai drummer, sedangkan ibunya sebagai penyanyi gereja. Wajar saja, darah musik sudah mengalir dalam tubuh John Legend.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan konsentrasi Sastra Afrika-Amerika, Legend menjabat sebagai presiden dan direktur musik dari kelompok musik jazz dan musik pop. Saat masa itu pula, Legend dikenalkan ke Lauryn Hill.

Hill mempekerjakannya untuk bermain piano dalam lagu Everything Is Everything yang menjadi debut bagi John Legend untuk serius terjun dalam dunia musik. Setelah itu, ia mulai tampil sebagai bintang tamu dalam lagu Encore milik Jay-Z dan You Don't Know My Name milik Alicia Keys. Kemudian, Legend menandatangani kontrak dengan GOOD Music milik Kanye West dan merilis album debutnya Get Lifted (2004) yang menduduki sepuluh besar Billboard 200 dan disertifikasi double platinum oleh Recording Industry Association of America.

Mengutip laman resmi grammy.com, pada 2007, lagu Heaven milik Legend berhasil memenangkan Grammy Awards dalam kategori Penampilan Vokal R&B Pria Terbaik. Selain itu, ia juga membawa pulang kategori Vokal Pop Pria Terbaik dalam lagu Save Room. Penghargaan yang diperoleh oleh Legend pun setara dengan banyaknya penggemar yang terus berdatangan. Terbukti, pada 2011, Legend berhasil menyelesaikan tur 50 hari sebagai tamu untuk band soul Inggris Sade dengan penonton yang sangat ramai dan antusias.

Legend mencapai puncak berkat All of Me yang sukses merajai tangga lagu internasional, memuncak di Billboard Hot 100 selama tiga minggu berturut-turut, mencapai puncak enam tangga lagu nasional, dan menduduki sepuluh besar di banyak negara lain. Single ini pun menjadi salah satu single digital terlaris sepanjang masa yang menduduki peringkat lagu terlaris ketiga di Amerika Serikat dan Inggris Raya selama 2014. Namanya semakin melambung, ketika berduet dengan Meghan Trainor dalam lagu Like I'm Gonna Lose You yang mencapai peringkat 8 di Billboard Hot 100.

Pada 2017, Legend berhasil memenangkan Tony Award karena ikut memproduksi Jitney untuk panggung Broadway. Lalu, pada 2018, Legend memerankan Yesus Kristus dalam adaptasi NBC dari opera rock Jesus Christ Superstar.

Berkat perannya ini, ia berhasil menerima nominasi Primetime Emmy Award. Selain itu, Legend berhasil menerima Penghargaan Presiden NAACP (National Association for the Advancement of Colored People). Kemudian, pada 2019, Legend tampil sebagai pelatih di ajang musik, The Voice. Dua tahun kemudian, pada 12 November 2021, Legend menandatangani kontrak dengan Republic Records setelah menyelesaikan kontrak yang berlangsung selama 17 tahun dengan Sony Music. Awal 2022, John Legend telah meluncurkan platform NFT berbasis musik yang disebut OurSong.

Di sisi lain, perjalanan cinta John Legend sangat harmonis dengan model Chrissy Teigen yang yang menikah pada 14 September 2013, di Como, Italia. Lagu All of Me pun ditulis didedikasikan kepada Teigen. Pasangan ini dikaruniai tiga orang anak. Sayangnya, anak laki-laki ketiga mereka meninggal dunia. Namun, kini, mereka mengumumkan bahwa sedang mengandung anak keempat.

