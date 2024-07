Tampil Pertama Kali di BET Awards, Will Smith Bawakan Lagu You Can Make It

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith tampil pertama kalinya di BET Awards 2024, yang digelar di Peacock Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 30 Juni 2024 waktu setempat. Penampilan aktor dan penyanyi juga istimewa karena pertama kalinya dia menampilkan single terbarunya "You Can Make It" secara langsung.

Will Smith tampil diiringi Chandler Moore dan Service Choir, serta khotbah singkat dari ikon gospel Kirk Franklin. Dia berdiri di podium melingkar di tengah lingkaran api, membuat penonton terkejut dengan penampilannya.

Will Smith tampil pada acara BET Awards 2024 di Peacock Theater di Los Angeles, California, AS, 1 Juli 2024. REUTERS/Aude Guerrucci

Musik membantunya berkembang

Will Smith merilis lagu yang menampilkan Fridayy dan Sunday Service Choir itu, pada Jumat 28 Juni 2024. Dia juga mengungkapkan tujuan merilis lagu tersebut melalui video teaser di Instagram.

“Melalui momen-momen tergelap saya, musik selalu ada untuk saya – untuk mengangkat dan membantu saya berkembang. Ini adalah harapan saya yang rendah hati agar hal ini dapat memberikan manfaat yang sama bagi Anda dan memberi Anda semua kegembiraan dan cahaya yang layak Anda dapatkan,” tulisnya.

Rencana album baru

Rencana untuk merilis album musik sempat diungkapkan pria berusia 55 tahun itu kepada Fandago, Mei lalu. Dia mengatakan telah berada di studio selama beberapa tahun. Penyanyi Teddy Swims, juga mengungkapkan bahwa baru-baru in idia rekaman sebuah lagu dengan Will Smith.

Album mendatang Will Smith kemungkinan akan diberi judul Dance in Your Darkest Moments. Hal ini diduga berkaitan dengan tagar unggahan klipnya, setelah dia tampil di Coachella bersama J. Balvin pada bulan April.

Sebelum tampil di BET Awards, Will Smith baru-baru ini tampil di panggung “Grammy Salute to 50 Years of Hip-Hop,” di mana ia dengan DJ Jazzy Jeff membawakan edley lagu hit solo dan kolaboratif mereka, termasuk “Brand New Funk,” “Summertime” dan “Gettin' Jiggy With”. Selain karya musik, film terbarunya, Bad Boys: Ride or Die, tayang bulan ini. Film tersebut meraup hampir $232 juta di seluruh dunia.

VARIETY | BILLBOARD

