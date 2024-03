Will Smith Akui Khatam Al Quran 30 Juz selama Ramadan Usai Alami Masa Sulit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood Will Smith mengaku telah mengkhatamkan atau tamat membaca Al Quran sebanyak 30 Juz di sepanjang bulan Ramadan. Pernyataan ini ia sampaikan ketika hadir sebagai narasumber dalam acara siniar Big Time Podcast yang dilaksanakan di Riyadh, Arab Saudi pada 2023 lalu.

Pada video siniar yang ditayangkan baru-baru ini tersebut, ia menyebutkan kesederhanaan yang ditawarkan Al Quran dalam menyampaikan ajaran Islam sebagai salah satu hal yang ia senangi ketika membacanya. “Aku menyukai kesederhanaannya. Quran sangatlah jelas. Sangat jernih bagaikan kristal. Seperti sangat sulit untuk pergi setelahnya dengan kesalahpahaman,” ujarnya antusias. Ia juga mengaku terkejut bahwa ada garis besar kisah yang menghubungkan setiap kitab suci dan nabi-nabi yang disebutkan di dalamnya.

Selain itu, Will Smith mengatakan bahwa kisah mengenai Nabi Musa menjadi salah satu bagian di dalam Al Quran yang aktor 55 tahun itu resonansikan dengan perjalanan hidupnya. "Saya terkejut dengan banyaknya Musa disebut,” katanya ketika ditanya mengenai hal yang ia temukan setelah membaca Al Quran.

Faktanya, Nabi Musa memang menjadi nama nabi yang paling banyak disebut di dalam Al Quran, yaitu sebanyak 136 kali. Jumlah ini diikuti oleh penyebutan Nabi Ibrahim sebanyak 69 kali dan Nabi Yusuf sebanyak 58 kali.

Will Smith Alami Masa Sulit dan Perjalanan Spiritualnya

Di dalam siaran siniar yang dipandu jurnalis Mesir, Amr Adeeb, tersebut, Will Smith juga mengungkapkan bahwa ia sempat mengalami masa sulit di periode dua tahun terakhir hidupnya. Setelahnya, Will Smith memutuskan untuk memulai perjalanan spiritual dengan membaca seluruh kitab suci, termasuk mengkhatamkan Al Quran.

“Anda tahu, dua tahun terakhir dalam hidup saya adalah masa yang sulit dan perhatian saya tertuju ke dalam (diri). Dan saya baru saja berbicara dengan seseorang sebelumnya tentang bagaimana saya membaca semua kitab suci. Saya membaca Al Quran. Saya membaca Al Quran dari awal hingga akhir selama Ramadhan tahun ini (2023),” katanya.

Ia mendeskripsikan fase yang sedang ia jalani sebagai fase pencarian spiritual demi memaknai hidup dari sudut pandang yang lebih luas. “Ini adalah fase pencarian spiritual dalam hidup saya. Ini adalah periode hidup saya yang saya coba kembangkan dengan hati yang luas, terbuka, dan penuh kasih semampu saya," katanya.

Will Smith Hebohkan Panggung Oscar 2022 dan Nyaris Bercerai

Nama Will Smith sempat menjadi perbincangan hangat setelah aksinya yang menghebohkan panggung penghargaan Oscar pada 27 Maret 2022. Will Smith yang tidak terima dengan lelucon yang dibawakan Chris Rock pada malam itu mengenai istrinya, Jada Pinkett Smith, membawanya naik ke atas panggung untuk melayangkan satu tamparan keras di wajah komedian tersebut. Aktor tersebut berterus terang tentang rambut rontok dan alopecia yang dialami istrinya, jadi Will Smith tersinggung karena hal tersebut dijadikan bahan candaan.

Satu tahun setelahnya, tepatnya pada 2023, Jada mengumumkan bahwa sebetulnya ia dan Will Smith nyaris bercerai dan sudah sekitar 7 tahun hidup terpisah. Saat itu keduanya masih bimbang akan membawa ke mana pernikahan berusia 26 tahun itu.

Akan tetapi, semenjak kejadian kontroversial di panggung Oscar, Jada menyadari bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan Will Smith. "Setelah bertahun-tahun mencoba mencari tahu apakah saya akan meninggalkan sisi Will, butuh tamparan itu bagi saya untuk menyadari bahwa saya tidak akan pernah meninggalkannya," ujar Jada dalam wawancara dengan Majalah YOU Daily Mail. "Siapa yang tahu akan seperti apa hubungan kita jika hal itu tidak terjadi?" dia menambahkan.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | HINDUSTAN TIMES | YOUTUBE

