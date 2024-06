Film Street Fighter akan Dirilis Sony pada 2026

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sony berencana merilis Street Fighter, film dari Legendary yang dikembangkan dan diproduksi bersama distributor game Jepang Capcom, pada 20 Maret 2026. Laporan Variety pada Rabu, 26 Juni 2024, dikutip Antara, Legendary mendapat hak film dan televisi untuk serial game populer tersebut pada 2023.

Sejak waralaba diluncurkan pada 1987, Street Fighter telah terjual lebih dari 49 juta unit di seluruh dunia. Ini bukan pertama kalinya Street Fighter muncul di layar lebar. Pada 1994, Universal membuat adaptasi dengan nama sama, yang dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming Na Wen, dan Raul Julia.

Legendary Entertainment bekerja sama dengan Capcom, distributor game Jepang, akan membawa salah satu waralaba video game paling Street Fighter ke layar lebar. Karakter Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, dan M. Bison akan kembali memikat penggemar melalui adaptasi film terbaru ini.

Ini bukan kali pertama Street Fighter diadaptasi ke dalam bentuk film. Pada 1994, Universal merilis adaptasi yang dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming-Na Wen, dan Raul Julia. Meskipun film tersebut mendapat kritik tajam dan gagal secara komersial, waralaba ini tetap memiliki daya tarik yang kuat. Pada 2009, 20th Century Fox merilis Street Fighter: The Legend of Chun-Li yang pencapaiannya tidak seberapa.

Beberapa tahun belakangan film seperti Sonic the Hedgehog dan sekuelnya pada 2022, Uncharted yang dibintangi Tom Holland, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, dan The Super Mario Bros Movie telah menunjukkan film yang diadaptasi dari game video mendapat antusiasme penonton. Di televisi, adaptasi seperti The Last of Us dan Fallout juga memikat perhatian penonton.

Dilansir dari CNA, Legendary Entertainment, yang memiliki kesepakatan distribusi dengan Sony, telah memiliki pengalaman dalam berbagai jenis adaptasi, termasuk novel, buku komik, dan lainnya. Mereka berada di balik proyek-proyek besar seperti Dune, Godzilla vs. Kong, Pokemon: Detective Pikachu, dan Enola Holmes.

