TEUME Indonesia Sarankan TREASURE Coba Bubur Ayam dan Mie Pedas Kekinian

TEMPO.CO, Jakarta - Boy group asuhan YG Entertainment, TREASURE menyapa penggemar di Indonesia dalam konser "TREASURE Relay Tour Reboot In Jakarta". Berlangsung di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta, konser itu digelar selama dua hari, yakni pada 29 dan 30 Juni 2024.

Pada konser hari pertama, Hyunsuk, Jihoon, dan kawan-kawan membuka pertunjukan dengan meriah. Membawakan lagu "BONA BONA", TREASURE menyajikan tarian yang intens dan vokal yang kuat. TREASURE pun sukses memukau TEUME, sebutan fans idol grup ini, yang hadir.

Selain menghibur penonton dengan lagu-lagu hitnya, grup yang debut pada 2020 ini pun banyak berinteraksi dengan penggemar. Haruto misalnya, dia selalu memastikan TEUME bersenang-senang pada pertunjukan semalam. "TEUME apakah kalian bersenang-senang?" tanya dia.

Haruto juga bercerita telah lama sejak terakhir kali TREASURE berkunjung ke Indonesia. Dia cukup penasaran dengan kuliner khas Tanah Air, terutama makanan yang hanya bisa didapatkan di Jakarta.



Konser 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT) IN JAKARTA pada Sabtu, 29 Juni 2024 di Indonesia Arena GBK Senayan. TEMPO/Raden Putri

TEUME Sarankan Bubur Ayam dan Mie Gacoan



Memiliki rasa penasaran yang sama, Hyunsuk meminta rekomendasi makanan Indonesia kepada para penonton. Terlebih, para anggota TREASURE dapat mengonsumsi makanan pedas. "Bisakah rekomendasikan beberapa makanan pedas?" tanya pria yang tampil nyentrik dengan rambut berwarna hijau itu.

Dia lalu memilih seorang penonton yang berada di dekat panggung utama untuk dimintai rekomendasi makanan. Sempat menunggu panitia acara memberikan mikrofon untuk fansnya berbicara, Hyunsuk akhirnya memberikan mic pribadinya. Hal itu sontak membuat penonton lainnya bersorak karena merasa fans tersebut beruntung.

Penggemar yang tidak menyebutkan namanya itu lalu merekomendasikan dua makanan untuk TREASURE. Bubur ayam dan Mie Gacoan adalah dua makanan yang dipilih fans tersebut. "Bubur ayam dan Mie Gacoan. Tapi itu (Mie Gacoan) pedas. Untuk (makanan) yang tidak pedas bubur ayam," ucap fans itu.

Para anggota TREASURE lalu berulang kali mengucapkan nama dua makanan itu untuk mengingatnya. Hyunsuk merasa senang dengan rekomendasi itu. "Terdengar enak, aku suka bubur ayam dan Mie Gacoan," katanya.

Pertunjukan langsung boy group asal Korea itu berlangsung selama lebih dari dua jam, dengan menampilkan berbagai lagu-lagu populernya. Seperti “Jikjin", "BOY", lagu terbaru "KING KONG", dan lagu-lagu unit "MOVE", "G.O.A.T" serta "THE WAY TO".

