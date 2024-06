Profil Grup K-Pop TREASURE, Manggung di GBk Senayan Kedua Kalinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop TREASURE mengadakan konser di Jakarta selama dua hari pada 29-30 Juni 2024. Acara tersebut, yang disebut sebagai 2024 TREASURE RELAY TOUR [REBOOT] IN JAKARTA, berlangsung di Indonesia Arena GBK Senayan.

TASURE konser Jakarta ini merupakan bagian dari jadwal Asia mereka untuk tahun 2024 dan merupakan kunjungan kedua mereka ke Indonesia. Anggota grup akan menyajikan pertunjukan yang spektakuler untuk para penggemar mereka, yang dikenal sebagai Teume.

Pihak promotor konser Treasure di Jakarta, yakni Mecimapro telah merilis jadwal serta peraturan lengkap di laman media sosial Mecimapro, Jumat (21/6) mengenai konser tersebut. Untuk jadwal penukaran tiket, penonton dapat menukarkannya pada tanggal 28 Juni pukul 13:00 WIB - 20:00 WIB, 29 Juni pukul 11:00 WIB - 18:00 WIB, dan 30 Juni pukul 10:00 - 18:00 WIB di Indonesia Arena GBK Senayan.

Acara konser konser Treasure di Jakarta pada 29 - 30 Juni 2024 akan digelar mulai pukul 18:30 . Sementara akses masuk ke area konser dibuka mulai pukul 17:00 untuk semua kategori tiket.

Grup K-pop TREASURE, yang dikenal dengan nama resmi TREASURE (), adalah salah satu grup yang dihasilkan dari agensi terkenal YG Entertainment melalui proses seleksi ketat dalam acara survival "YG Treasure Box". Debut mereka pada tanggal 7 Agustus 2020 telah memantapkan posisi mereka di industri musik K-pop, memperkenalkan para anggota yang berbakat dan berenergi tinggi kepada penggemar mereka, yang dikenal dengan sebutan Teume.

TREASURE terbentuk melalui proses seleksi yang intens dalam acara "YG Treasure Box", yang disiarkan dari November 2018 hingga Januari 2019. Acara ini memilih 12 anggota finalis dari sejumlah peserta yang berbakat, menciptakan ekspektasi yang tinggi di kalangan penggemar K-pop sebelum mereka debut resmi.

Anggota TREASURE yang terpilih melalui program ini adalah Choi Hyun Suk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Yoon Jae Hyuk, Asahi, Bang Ye Dam, Doyoung, Haruto, Park Jeong Woo, dan So Jung Hwan. Namun pada 2022, Mashiho dan Bang Yedam Memilih untuk berkarier solo.

Debut mereka dengan album "The First Step: Chapter One" pada tahun 2020 segera mendapatkan perhatian besar dari publik dan kritikus. Album ini tidak hanya menampilkan keberagaman gaya musik grup ini, tetapi juga menandai langkah awal mereka untuk menetapkan keberadaan mereka di kancah K-pop yang kompetitif.

Prestasi mereka tidak hanya terbatas pada tangga lagu, tetapi juga diakui melalui sejumlah penghargaan. TREASURE secara konsisten dinominasikan dan memenangkan penghargaan Rookie of the Year di berbagai ajang penghargaan musik, mengakui pencapaian mereka dalam waktu yang relatif singkat sejak debut.

Setelah debut sukses mereka, TREASURE melanjutkan dengan merilis album-album lanjutan seperti The First Step: Chapter Two dan The First Step: Treasure Effect. Setiap rilisan mereka telah mencatat prestasi yang mengesankan dalam tangga lagu domestik dan internasional, mengokohkan posisi mereka sebagai salah satu grup rookie yang paling menjanjikan dalam industri musik K-pop.

Kedatangan mereka yang kedua kalinya di Indonesia untuk menggelar konser 2024 TREASURE RELAY TOUR [REBOOT] IN JAKARTA di Indonesia Arena GBK Senayan pada 29-30 Juni 2024, mencerminkan popularitas dan antusiasme yang mereka miliki di antara penggemar lokal.

MYESHA FATINA RACHMAN I MARVELA I ANTARA I KPROFILES

