Film Sean Penn dan Dakota Johnson, Daddio Tayang di Bioskop Indonesia 10 Juli 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang ternama Hollywood, Sean Penn dan Dakota Johnson dipertemukan dalam film terbaru terbaru, Daddio. Film bergenre drama ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Rabu, 10 Juli 2024.



Sean Penn Jadi Sopir Taksi di Film Daddio



Daddio menceritakan kisah tentang seorang perempuan muda (Dakota Johnson) yang baru saja mengalami tragedi dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk pergi ke New York City untuk mencari ketenangan.

Begitu tiba di Bandara JFK, Camille menaiki taksi yang dikendarai seorang sopir bernama Clark (Sean Penn). Di sepanjang perjalanan keduanya saling mengobrol. Percakapan yang mendalam dan penuh makna pun terjadi di antara mereka. Dalam obrolan tersebut, keduanya saling berbagi kisah tentang kehidupan, cinta, dan kehilangan.

Film Daddio disutradarai oleh Christy Hall yang sebelumnya dikenal dengan karya-karya menyentuh hati dan penuh makna. Daddio merupakan film debutnya sebagai sutradara film layar lebar. Naskah film ini juga ditulis oleh Christy Hall sendiri dan telah masuk dalam daftar "Black List" tahun 2017, yang berisi daftar skenario terbaik yang belum diproduksi di Hollywood.

Film Daddio Tawarkan Cerita Menarik dan Penuh Pesan Moral



Daddio telah mendapatkan berbagai pujian dari para kritikus film. Film ini dipuji karena akting yang luar biasa dari Dakota Johnson dan Sean Penn, serta ceritanya yang menyentuh hati dan penuh makna. Film ini juga dinominasikan untuk beberapa penghargaan film bergengsi, termasuk Academy Award untuk Aktor Terbaik (Sean Penn) dan Aktris Terbaik (Dakota Johnson).

Klik Film yakin bahwa Daddio akan menjadi film yang disukai oleh para pencinta film Indonesia. Film ini menawarkan cerita yang menarik, akting yang luar biasa, dan pesan moral yang kuat.

"Kami sangat senang dapat menghadirkan film Daddio kepada para pencinta film Indonesia. Karena, film ini merupakan film yang penuh makna. Kami yakin bahwa film ini akan menghibur para penonton bioskop di Indonesia," ujar Direktur Klik Film, Frederica.

Sebelumnya, film ini telah ditayangkan perdana pada Festival Film Telluride ke-50 dan diputar di Festival Film Internasional Toronto 2023.

