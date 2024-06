Link, Harga dan Cara Beli Tiket Konser Bruno Mars di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Amerika Serikat, Bruno Mars akan menggelar konser tunggalnya di Indonesia pada 13 dan 14 September 2024. Pertunjukan pelantun lagu “Just The Way You Are” itu akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment selaku promotor resmi pun telah mengumumkan harga tiket beserta benefit konser penyanyi peraih 14 penghargaan Grammy tersebut. Dijual mulai dari harga Rp 950 ribu hingga termahal Rp 7 jutaan, tiket konser Bruno Mars di Jakarta terdiri dari 11 kategori tiket yang berbeda.

Lantas, bagaimana cara beli tiket konser Bruno Mars di Jakarta beserta link pemesanannya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





Link dan Jadwal Pemesanan Tiket

Jadwal pemesanan tiket konser Bruno Mars di Jakarta terbagi dalam dua tahapan, yakni presale dan general sales atau penjualan umum. Pembelian tiket presale dapat dilakukan secara eksklusif melalui aplikasi Livin’ by Mandiri pada fitur Sukha. Adapun jadwal pemesanannya dibuka mulai Kamis, 27 Juni 2024 mulai pukul 10.00 WIB hingga Jumat, 28 Juni 2024 pukul 23:59 WIB.

Sementara untuk general sales akan dijual mulai Sabtu, 29 Juni 2024 pukul 10.00 WIB. Penjualan umum tiket ini hanya dapat dilakukan di situs resmi brunomarsinjakarta.com. Tiket dengan kategori VIP juga tersedia di situs vip.livenation.asia.





Cara Beli Tiket Konser Bruno Mars

Cara beli tiket konser Bruno Mars perlu diketahui oleh Anda yang ingin menonton pertunjukan langsung pelantun lagu “Lazy Song” itu. Untuk pembelian tiket konser melalui penjualan umum, Anda harus mengunjungi situs brunomarsinjakarta.com.

Pada laman beranda, klik menu “Tickets” dan ikuti langkah pemesanan sesuai arahan situs. Terdapat sejumlah data diri yang harus dipersiapkan untuk pemesanan tiket ini. Mulai dari nama lengkap, NIK, tanggal lahir, email, dan nomor telepon.

Sementara untuk pemesanan tiket presale di aplikasi Livin’ by Mandiri, cara pembeliannya adalah sebagai berikut.

1. login ke aplikasi Livin by Mandiri

2. Pada halaman beranda, klik fitur “Sukha”.

3. Lalu, klik banner “Bruno Mars” dan sistem akan beralih ke homepage “Bruno Mars Live in Jakarta 2024”

4. Gulir ke bawah dan pilih tanggal konser yang ingin Anda hadiri. Tersedia pilihan “Mandiri Presale 13 September 2024” dan “Mandiri Presale 14 September 2024”.

5. Setelah itu, pilih kategori tiket yang ingin dipesan dan masukkan jumlah tiket yang akan dibeli.

6. Kemudian klik “Pesan Sekarang.”

7. Klik “Agree and Continue” lalu lengkap data diri yang diminta.

8. Jika sudah, klik “Lanjut.”

9. Pada halaman konfirmasi, klik “Metode Pembayaran.”

10. Selesaikan proses pembayaran dan tiket elektronik akan dikirim melalui alamat email yang telah didaftarkan.

Harga dan Benefit Tiket Konser Bruno Mars

Tiket konser Bruno Mars di Jakarta dijual dalam 11 kategori yang berbeda dengan harga mulai dari Rp 950 ribu hingga Rp 7 jutaan. Adapun daftar rincian harganya adalah sebagai berikut:

- Gold VIP Package - Rp 7.650.000

- CAT 1 - Rp 6.000.000

- Silver VIP Package - Rp 5.150.000

- Festival A - Rp 3.500.000

- Festival B - Rp 2.750.000

- CAT 2 - Rp 3.500.000

- CAT 3 - Rp 2.750.000

- CAT 4 - Rp 1.750.000

- CAT 5 - Rp 1.450.000

- CAT 6 - Rp 1.250.000

- CAT 7 - Rp 950.000

Sebagai informasi, harga yang tertera di atas belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10 persen, biaya platform 5 persen, dan biaya lainnya. Untuk CAT 6 dan CAT 7 akan mendapatkan nomor tempat duduk, namun pandangan terbatas atau tidak bisa melihat panggung secara menyeluruh.

Untuk pembeli tiket Gold VIP Package dan Silver VIP Package, akan mendapatkan sejumlah keuntungan eksklusif. Pada tiket Gold VIP Package akan mendapatkan 1 tiket CAT 1 (numbered seating), VIP merch eksklusif, VIP laminate dan lanyard eksklusif, dan antrean merchandise prioritas.

Sementara untuk Silver VIP Package keuntungannya berupa 1 tiket Festival A (free standing), masuk lebih awal ke lokasi konser, VIP merch eksklusif, VIP laminate dan lanyard eksklusif, dan Antrean merchandise prioritas.

RADEN PUTRI| BRUNOMARSINJAKARTA| INSTAGRAM| TEMPO

