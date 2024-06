3 Bulan Lagi Bruno Mars Gelar Konser di Jakarta, Siapa Nama Aslinya di Mana Kampung Halamannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bruno Mars akan menyelenggarakan konser tunggal di Indonesia pada 13 dan 14 September 2024. Konser yang bertajuk "The 24K Magic Live!" ini akan diadakan di Jakarta International Stadium (JIS).

Pengumuman mengenai konser ini disampaikan oleh PK Entertainment, promotor yang akan membawa penyanyi "Leave the Door Open" tersebut ke Indonesia. Konser berskala stadion ini diselenggarakan oleh PK Entertainment bekerja sama dengan Live Nation dan TEM Presents.

"@brunomars akan hadir di Jakarta pada 13 & 14 September ini. Kami tidak sabar untuk menyaksikan the 24K Magic live!" tulis PK Entertainment melalui unggahan Instagram pada Jumat, 21 Juni 2024.

PK Entertainment juga mengumumkan bahwa penjualan awal tiket konser Bruno Mars akan dimulai pada 27 Juni 2024 pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga 28 Juni 2024 pukul 23.59 WIB.

Sementara itu, penjualan tiket umum atau general sale akan dimulai pada 29 Juni 2024 pukul 10.00 WIB untuk semua jenis pembayaran dan hanya tersedia di brunomarsinjakarta.com. Namun, informasi resmi mengenai tata letak atau kategori tiket yang akan dijual untuk konser Bruno Mars di Jakarta belum diumumkan.

Peter Gene Hernandez, yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Bruno Mars, telah menjadi salah satu ikon terbesar dalam industri musik modern. Lahir pada 8 Oktober 1985 di Honolulu, Hawaii, Bruno Mars telah menaklukkan dunia dengan bakatnya yang luar biasa dalam bernyanyi, menulis lagu, memproduksi musik, dan menari.

Bruno Mars tumbuh dalam keluarga musisi yang beragam, yang memberinya pengaruh kuat dalam bermusik sejak usia dini. Sejak kecil, dia sudah tampil bersama band keluarganya, The Love Notes, dan meniru gaya Elvis Presley serta Michael Jackson. Kedua ikon musik ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan gaya dan karakter panggungnya. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Mars pindah ke Los Angeles untuk mengejar karier musiknya, langkah yang menjadi titik balik dalam hidupnya.

Karier Bruno Mars mulai melejit ketika dia menandatangani kontrak dengan Atlantic Records pada tahun 2009. Sebelumnya, dia bekerja sebagai penulis lagu dan produser, menciptakan lagu-lagu hits untuk artis lain. Dia mendapatkan perhatian internasional setelah berkolaborasi dengan B.o.B dalam lagu "Nothin' on You" dan dengan Travie McCoy dalam lagu "Billionaire." Kedua lagu ini sukses besar dan memperkenalkan Mars kepada khalayak luas.

Album debut Bruno Mars, "Doo-Wops & Hooligans," dirilis pada 2010 dan langsung sukses secara komersial. Album ini menelurkan beberapa hits besar seperti "Just the Way You Are," "Grenade," dan "The Lazy Song." Lagu-lagu ini tidak hanya mendominasi tangga lagu di berbagai negara, tetapi juga menunjukkan kemampuan Mars dalam menciptakan musik yang catchy dan penuh perasaan.

Keberhasilan ini diikuti dengan album keduanya, "Unorthodox Jukebox," yang dirilis pada 2012. Album ini juga meraih sukses besar dengan lagu-lagu populer seperti "Locked Out of Heaven," "When I Was Your Man," dan "Treasure."

Salah satu kolaborasi terbesarnya adalah dengan Mark Ronson dalam lagu "Uptown Funk," yang menjadi fenomena global dan merajai tangga lagu di berbagai negara. Lagu ini menjadi salah satu anthem terbesar dalam dekade ini dan memenangi banyak penghargaan, termasuk Grammy Awards.

Pada tahun 2021, Mars membentuk duo bernama Silk Sonic bersama Anderson Paak, dan merilis album "An Evening with Silk Sonic." Proyek ini mendapat sambutan hangat dan memperlihatkan kemampuan Mars dalam menciptakan musik yang memadukan elemen-elemen klasik dengan sentuhan modern.

MYESHA FATINA RACHMAN

