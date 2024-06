Angga Yunanda Cedera saat Latihan Judo Demi Siapkan Peran di My Annoying Brother Versi Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Angga Yunanda mengungkapkan persiapannya untuk memerankan karakter Kemal, seorang atlet judo, dalam adaptasi film My Annoying Brother. Dalam konferensi pers di Cilandak, Jakarta Selatan, Angga terlihat mengenakan perban di kaki kananya, rupanya itu akibat cedera saat berlatih judo.

"Namanya (berperan sebagai) atlet. Atlet kalau nggak cedera kayaknya bukan atlet. Jadi biar makin masuk ke karakternya, jadi diperban. Ini kemarin ada cedera sedikit, tapi sekarang sudah mendingan," kata Angga, Jumat, 21 Juni 2024.

Persiapan Keras Angga Yunanda di My Annoying Brother

Meskipun mengalami cedera, Angga Yunanda tetap semangat menjalani syuting film ini. Angga merinci, proses persiapan Angga untuk film My Annoying Brother melibatkan latihan intensif, termasuk mengikuti pelatihan judo di Solo dan memahami peran Kemal yang tunanetra.

Dia mengungkapkan, proses latihan ini berlangsung sekitar sebulan. “Untuk mendalami perannya justru aku datang ke Solo untuk pelatnas (pemusatan latihan nasional) untuk judo yang tuna netra,” kata Angga.

Meskipun demikian, Angga mengaku tak setiap hari berlatih karena latihan tersebut juga berisiko. “Sangat panjang ya perjalanannya untuk bisa atlet judo sedangkan kita punya keterbatasan waktu,” dia menambahkan. Menurut Angga, salah satu momen menarik dalam syuting adalah adegan lomba judo, karena jarang ditampilkan dalam film Indonesia.

Angga juga merasakan perubahan yang paling mencolok dari segi penampilan adalah rambutnya yang kini di-perm (keriting). Ini dilakukan untuk menciptakan tampilan yang lebih segar dan mendukung perannya dalam film.

Perubahan Fisik Juga Dirasakan Vino G. Bastian

Selain Angga, Vino G. Bastian, juga berperan sebagai karakter utama dalam film ini, yaitu sang kakak, bernama Jaya. Dia mengatakan bahwa perubahan fisik bagi para pemain memang diperlukan sesuai skenario, meskipun tidak sepenuhnya sama dengan film aslinya. “Kalau perubahan fisik ya pasti ada sih,” kata aktor keturunan Minangkabau-Minahasa itu.

Caitlin Halderman, yang berperan sebagai Amanda, juga melakukan riset untuk memerankan perannya dengan baik. Dia bahkan pergi ke tempat pelatihan judo untuk melihat langsung bagaimana pelatihan judo dilakukan. "Riset-riset juga gimana, sih coach judo ini ngajarin anak-anaknya,” ujar Caitlin.

My Annoying Brother merupakan adaptasi dari film Korea Selatan yang diproduksi pada 2016 dan dibintangi oleh Jo Jung Suk dan Do Kyungsoo (D.O EXO). Mengisahkan Doo Young (Do Kyung Soo), seorang atlet judo nasional yang kehilangan penglihatannya akibat cedera dalam kompetisi. Kakaknya, Doo Shik (Jo Jung Suk), yang seorang narapidana, memanfaatkan situasi tersebut untuk meminta pembebasan bersyarat dengan alasan merawat adiknya yang buta. Namun, Doo Shik seringkali mengabaikan adiknya.

Film ini diproduksi oleh Sheila Timothy, Justin Kim, dan Aoura Lovenson Chandra, hasil kolaborasi antara Lifelike Pictures, CJ ENM, dan BASE Entertainment. Proses syutingnya telah dimulai sejak 13 Juni 2024 dan dijadwalkan akan tayang tahun ini di bioskop Indonesia.

