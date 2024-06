Billie Eilish Jadi Penyanyi Ketiga yang Capai 100 Juta Pendengar di Spotify

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish, penyanyi muda berbakat yang telah meraih berbagai penghargaan, kini mencetak rekor baru. Tak hanya memenangkan Piala Oscar sebanyak dua kali, di usia 22 tahun, Billie menjadi artis ketiga yang mencapai 100 juta pendengar bulanan di Spotify. Pencapaian ini menjadikannya sebagai artis termuda yang berhasil meraih rekor tersebut.

Fenomena Billie Eilish

Spotify mengonfirmasi bahwa Billie, dengan hanya 82 lagu dalam katalog musiknya, telah berhasil mengumpulkan lebih dari 100 juta pendengar bulanan. Pencapaian ini membuatnya berada di belakang The Weeknd, yang memiliki 107 juta pendengar, dan Taylor Swift dengan 102 juta pendengar. Namun, kedua artis tersebut memiliki lebih dari dua kali lipat jumlah lagu dibandingkan Billie, yang menunjukkan betapa luar biasanya daya tarik musik Billie dengan repertoar yang relatif kecil.

Jeremy Erlich, kepala musik global Spotify, menyatakan kekagumannya terhadap perjalanan karier Eilish yang dimulai sejak lagu 'Ocean Eyes' melambungkan namanya pada t2016. “Apa yang telah dia dan Finneas capai sejak tahun 2016 sungguh luar biasa… dan semua itu telah dicapainya pada usia 22 tahun,” ujar Jeremy, dikutip dari Billboard pada Senin, 17 Juni 2024.

Penyanyi dan juga penulis lagu ini juga memiliki delapan lagu di Billions Club Spotify, sebuah daftar prestisius bagi lagu-lagu yang telah diputar lebih dari satu miliar kali. Di antara lagu-lagu tersebut adalah 'Lovely' yang berduet dengan Khalid (2,8 miliar kali pemutaran), 'Bad Guy '(2,5 miliar kali pemutaran), 'When the Party's Over' (1,8 miliar kali pemutaran), 'Everything I Wanted' (1,6 miliar kali pemutaran), 'Ocean Eyes' (1,4 miliar kali pemutaran), 'Happier Than Ever' (1,3 miliar kali pemutaran), 'Idontwannabeyouanymore' (1,09 miliar kali pemutaran), dan 'Bury a Friend' (1,01 miliar kali pemutaran).

10 Lagu Baru Masuk Billboard Hot 100

Billie Eilish mulai menyita perhatian publik pada 2015 lewat single, 'Ocean Eyes'. Tiga tahun kemudian, lagu itu mencapai Billboard Hot 100 pada 2018 dan menempati posisi 84 pada tahun berikutnya. Enam lagunya masuk 10 besar Billboard Hot 100. Puncak prestasi ini tercapai pada 2019 dengan lagu 'Bad Guy' yang menduduki peringkat pertama pada Agustus 2019.

Baru-baru ini, Billie juga merilis album studio ketiganya bertajuk Hit Me Hard and Soft pada Mei 2024. Album ini debut di posisi kedua di Billboard 200 dan kesepuluh lagunya berhasil masuk ke top 40 tangga lagu Billboard Hot 100. Album-album sebelumnya, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? dan Happier Than Ever masing-masing menduduki puncak tangga lagu selama tiga minggu berturut-turut.

Dengan segala pencapaiannya, Billie Eilish tidak hanya menjadi ikon generasi muda, tetapi juga menunjukkan bahwa kualitas dan kreativitas bisa membawa seorang penyanyi mencapai puncak kesuksesan. Prestasinya di usia yang begitu muda menjadi inspirasi bagi banyak musisi muda di seluruh dunia.

