Kembali Jalin Kerja Sama dengan Scooter Braun, Ini Perjalanan Karir Ariana Grande

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande akan kembali bekerja sama dengan mantan manajernya Scooter Braun lewat kontrak yang ia tanda tangani. Hal ini diumumkan pihak perusahaan pada 12 Juni lalu. Kontrak Ariana dengan Braun, yang kali ini sebagai CEO perusahaan HYBE Amerika tersebut akan kembali aktif di tahun ini.

“Ariana Grande dan HYBE, dipimpin oleh CEO Scooter Braun, berharap dapat melanjutkan kemitraan bisnis jangka panjang mereka dan mengejar peluang kreatif di Weverse dan REM Beauty,” tulis pernyataan tersebut.

Sebelumnya Ariana dan Scooter Braun pernah bekerja sama pada tahun 2013. Saat itu Braun masih bergabung dalam perusahaan SB Projects. Kemudian tahun 2023, pelantun God is Women tersebut resmi memutuskan kontrak dengan manajernya.

Selain itu, Ariana juga mengumumkan akan bergabung dalam Weverse, sebuah platform media sosial yang diisi oleh beberapa publik figure termasuk BTS, Seventeen, NewJeans, Blackpink, Conan Gray, dan lainnya, untuk berinteraksi langsung dengan penggemar melalui unggahan, surat penggemar, hingga siaran langsung dan menjual merchandise. Platform ini juga menyajikan konten-konten para artis seperti video musik, teaser, juga film.

Perjalanan Karir Ariana Grande

Mengutip dari Biography, Ariana Grande lahir pada 26 Juni 1993, di Boca Raton, Florida, Amerika Serikat. Ia lahir dari pasangan Edward Butera, seorang desainer grafis dan Joan Grande, seorang pengusaha.

Ariana Grande memulai karirnya dengan tampil di atas panggung kecil ketika dia masih di sekolah dasar. Dia mulai menyanyi dan berakting di usia muda dan memasuki dunia teater lokal sebelum dia remaja. Beranjak remaja, saat umurnya 15 tahun ia mendapat kesempatan untuk tampil di Broadway. Saat itu Ariana mendapat peran sebagai Charlotte dalam produksi Broadway 13,sebuah drama yang berfokus pada kehidupan tumbuh dewasa di New York City.

Peran awalnya menghasilkan penghargaan, dan Grande memenangkan Penghargaan Asosiasi Teater Pemuda Nasional. Ia juga mendapat peran kecil dalam beberapa komedi TV yang kemudian membuatnya mendapat peran Cat di TV Victorious. Perannya dalam Victorious berlanjut hingga spin-off Sam & Cat.

Sebelumnya pada tahun 2011 Ariana sempat mengisi soundtrack Victorious berjudul Put Your Hearts Up. Ia semakin percaya diri dengan kemampuan vokalnya dan memilih untuk pensiun di dunia akting. Puas dengan dunia TV, Ariana mencoba terjun ke dunia musik dengan merilis album pertamanya pada tahun 2013 berjudul Yours Truly.

The Way adalah single pertama dari album Yours Truly. Selain itu dalam labum ini juga menampilkan hits “Baby I” dan “Right There.” Album ini diproduseri oleh super-produser Babyface. Album pertamanya sukses dan ia mantab dengan dunia tarik suara. Ariana kemudian merilis lagu kolaborasi seperti Problem, yang bekerja sama dengan rapper Australia Iggy Azalea. Ada juga Break Free dengan Zedd, Love Me Harder dengan The Weeknd, san Bang Bang yang menggandeng Nicky Minaj dan Jessie J yang berhasil memuncaki tangga lagu Billboard.

Ariana kemudian mampu menjadi penyanyi yang sangat sukses dibuktikan dengan albumnya yang lain dan hampir semuanya sukses, seperti My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018) dan Thank U Next (2019).

Meskipun begitu, Ariana pernah mendapat pengalaman pahit ketika peristiwa mematikan terjadi dalam konsernya. Pada tur Dangerous Woman, tanggal 22 Mei 2017, terjadi tragedi tak terduga setelah Grande menyelesaikan lagu terakhir di konsernya di Manchester, Inggris, seorang tak dikenal bunuh diri dengan meledakkan bom di pintu keluar gedung konser, menewaskan 22 orang dan melukai 116 orang, termasuk banyak orang dewasa, remaja dan anak-anak.

Tak kurang dari sehari setelah serangan itu, Ariana menghentikan tur Amerika-Eropa yang masih beberapa negara lagi. Dia kembali ke Manchester 13 hari setelah serangan itu untuk melakukan konser amal pada tanggal 4 Juni untuk para korban pemboman, mengajak teman-teman dan sesama superstar untuk tampil termasuk Bieber, Cyrus, Katy Perry, Liam Gallagher, Chris Martin, dan Pharrell Williams.

SAVINA RIZKY HAMIDA | HANIN MARWAH

