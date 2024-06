Tepat 90 Tahun Kelahiran Animasi Donal Bebek: Kilas Balik Awal Karakter Kartun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat 90 tahun lalu pada 9 Juni 1934, animasi Donal Bebek atau Donal Duck tampil pertama kalinya dengan berjudul The Wise Little Hen. Ia digambarkan sebagai karakter yang sombong dan pemarah. Donal Bebek berciri dengan setelan seperti pelaut, mengenakan topi, dan dasi kupu-kupu.

Donal miliki ciri khas ekspresi dengan suara kwek-kwek, ia mengeluarkannya saat perasaannya meledak. Walaupun sebagian kemarahannya berasal dari nasib buruk akibat keserakahannya sendiri. Lalu bagaimana kilas balik awal animasi Disney ini?

Dari Komik Strip Hingga Televisi

Karakter kartun animasi oleh Walt Disney ini begitu populer di belahan dunia. Donal Bebek mengisi dunia hiburan sebagai bintang komik, strip surat kabar, film animasi, dan televisi. Ia menjalani debutnya pertama kali dalam The Wise Little Han (1934) sebagai peran pendukung. Kehadirannya hanya untuk memenuhi kebutuhan cerita.

Pengisi suara Donal, Clarence Nash menyumbangkan suara marah khas Donal Bebek lewat suara sengaunya, yang kemudian kesan pemarah itu disempurnakan oleh animator Dick Luncy. Ia menciptakan sebagian besar kepribadian Donal Bebek yang pemarah.

Selain pemarah, Donal memiliki karakter yang pemalas. Ia pernah menghindari tanggung jawab membantu para ayam betina menanam dan memanen jagung. Dan begitu bergembira saat membodohi si ayam dengan berpikir dia terlalu sakit untuk bekerja.

Mengutip laman Official Disney Fan Club, sebelum debut, tiga tahun sebelumnya, pada 1931, nama “donal Duck” sebenarnya pernah muncul di buku cerita The Adventures of Mickey Mouse. Namun Donal Bebek tampak sedikit berbeda pada masa itu. Selain topi hijaunya di sampul belakang, kala itu Donal Bebek juga memakai celana.

Donal Bebek diterbitkan oleh Perusahaan David McKay dan dikreditkan ke staf Walt Disney Studio. Donal Bebek 1934 berbeda dengan Donal Bebek 1931. Donal terbaru mengenakan blus middy setelan pelaut dan topi pelaut, di mana ia sering meledak menjadi marah.

Mengutip laman waltdisney.org, debut donal di The Wise Little Hen dibangun berdasarkan suaranya. Penampilannya hanya seperti bebek kartun biasa, dengan paruh panjang, leher memanjang, dan gaya berjalan terhuyung-huyung. Saat ia kembali untuk memainkan peran pendukung tambahan pada tahun 1934 dan 1935, penampilannya pada dasarnya tetap sama.

Pada musim semi dan musim panas 1936, penonton mulai melihat perubahan dalam desain Donal Bebek. Paruhnya, masih panjang dan seperti bebek, namun menjadi lebih lunak dan ekspresif.

Matanya dibuat lebih besar, yang menunjang perubahan ekspresinya sebagai tokoh di dunia animasi. Lama kelamaan Donal Bebek tidak lagi menjadi bebek yang mencolok, dia menjadi individu yang berbeda dan unik.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

