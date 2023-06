Karakter Kartun Donald Duck atau Donal Bebek Pertama Muncul di Dongeng Denmark, Kisahnya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 9 Juni 1934 silam, kartun animasi Donal Duck atau Donal Bebek tampil pertama kali. Penampilan film pertama Donal Duck adalah dalam peran pendukung di The Wise Little Hen.

The Wise Little Hen merupakan film dari seri Silly Symphonies yang diproduksi oleh Disney pada era itu. The Wise Little Hen merujuk cerita dongeng Denmark yang dikenal dengan nama The Little Red Hen. Cerita ini berkisah tentang seekor ayam kecil bernama Hen yang menemukan biji jagung dan ingin menanamnya.

Berikut kilas balik kemunculan Donal Bebek di film tersebut.

Debut Donal Bebek

Donal Bebek, bebek kartun yang ditampilkan mengenakan baju pelaut biru/kelasi tanpa celana itu, merupakan karakter kartun paling terkenal kedua Walt Disney setelah Mickey Mouse. Mengutip dari p2k.unkris.ac.id, dalam film The Wise Little Hen, Donal dibuat oleh Walt Disney saat mendengar Clarence Nash mengucapkan suara bebeknya ketika menceritakan "Mary had a little lamb". Donal dengan suara khasnya merupakan hasil kerja dari pengisi suaranya, yaitu Clarence "Ducky" Nash, yang kemudian ditambah kepribadian pemarah oleh Animator Dick Lundy.

Dalam debut pertamanya, Donal hanya berperan memenuhi kebutuhan cerita. Karakteristik utamanya dalam film itu adalah kemalasannya, saat dia menghindari tanggung jawab membantu ayam betina menanam dan memanen jagungnya, dan kegembiraan yang nakal ketika dia membodohi si ayam dengan berpikir dia terlalu sakit untuk bekerja.

Pada awalnya, penampilan Donal hanya seperti bebek kartun biasa, dengan paruh panjang, leher memanjang, dan gaya berjalan terhuyung-huyung. Namun pada 1936, Donal mengalami perubahan, dimana paruhnya yang masih panjang dan seperti bebek menjadi lebih lunak dan ekspresif. Serta matanya dibuat lebih besar, yang menunjang perubahan ekspresinya sebagai tokoh di dunia animasi.

Sebelum debut pertamanya, Donal yang berkarakter pemarah dengan suara sengau itu, pernah muncul di buku cerita The Adventures of Mickey Mouse pada 1931. Namun pada masa itu, Donal Bebek tampak sedikit berbeda. Selain topi hijaunya di sampul belakang, kala itu Donal Bebek juga memakai celana.

Setelah debutnya dalam The Wise Little Hen, Donal ditampilkan kembali di kartun The Orphan's Benefit pada 11 Agustus 1934. Donal makin terkenal lantaran disukai banyak orang karena kekocakannya dalam film. Kemudian pada 1936, Donal mulai membintangi kartunnya sendiri, yaitu Don Donald pada 9 Januari 1937.

Kartun Donal Bebek kian populer di seluruh dunia sebagai bintang film animasi, komik strip surat kabar, buku komik, dan televisi. Melansir dari fandom, usai debutnya, Donal telah muncul di lebih dari 150 subjek pendek, enam belas film layar lebar, dan lebih dari selusin serial televisi.

Pada 2002, Donald Duck masuk dalam daftar 50 karakter kartun terhebat sepanjang masa di TV Guide bersama Mickey Mouse. Kemudian mendapatkan bintangnya sendiri di Hollywood Walk of Fame.

Pilihan editor :