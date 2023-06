Pertama Donal Bebek Muncul dalam Film The Wise Little Hen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Wise Little Hen film animasi pendek yang dirilis tahun 1934 oleh Walt Disney Productions. Film ini bagian dari seri Silly Symphonies yang diproduksi oleh Disney pada era itu. Animasi ini juga debut karakter Donal Bebek atau Donald Duck, pada 9 Juni 1934.

Debut Donal Bebek

Mengutip Fandom, The Wise Little Hen merujuk cerita dongeng Denmark yang dikenal dengan nama The Little Red Hen. Cerita ini berkisah tentang seekor ayam kecil bernama Hen yang menemukan biji jagung dan ingin menanamnya.

Namun, saat ia meminta bantuan teman-temannya, Donal Bebek dan Peter Pig menolak membantu dengan alasan sakit perut. Hen menanam dan merawat jagung sendirian sampai panen.

Ketika Hen memanen jagung untuk membuat roti, teman-temannya yang malas itu ingin ikutan. Setelah membawa keranjang besar, kemudiam menggali. Bukan mendapat jagung, tapi menemukan minyak jarak untuk sakit perut.

Film animasi pendek The Wise Little Hen menjadi terkenal kala itu karena adanya debut Donal Bebek, karakter kartun Disney. Donal Bebek makin populer karakternya bermula dari film animasi itu. Dalam The Wise Little Hen, Donal Bebek digambarkan sebagai pemalas yang suka mengeluh.

The Wise Little Hen juga menampilkan musik dan lagu-lagu yang memikat, seperti The World Owes Me a Living. Lagu itu kelak identik dengan Donal Bebek.

Mengutip Britannica, setelah debut di film ini, Donal Bebek menjadi karakter kartun Walt Disney paling terkenal kedua setelah Mickey Mouse. Donal Bebek sangat populer di seluruh dunia. Ia muncul dalam film animasi, komik, surat kabar, dan acara televisi.

Clarence Nash pengisi suara karakter Donal Bebek. Animator Dick Lundy membuat kepribadian pemarah Donal Bebek.

