3 Drama Dibintangi Kim Jae Won Selain Hierarchy

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru yang berjudul Hierarchy menambah tontonan bernuansa horor. Drakor itu menampilkan suasana misteri di sekolah menengah terkemuka Korea Selatan.

Berkisah tentang sebuah skandal yang sedang memanas di kalangan siswa elit, namun mereka melakukan segala cara untuk menyembunyikan kebenaran. Ketika seorang siswa beasiswa masuk ke lingkaran tersebut, dia bertekad untuk membongkar rahasia besar sekolah dan mengungkap semua rahasia mereka.

Dikutip dari Tudum by Netflix, Hierarchy disutradarai oleh Bae Hyeong Jin yang memimpin drama Alchemy of Souls: Light and Shadow dan ditulis oleh Chu Hye Mi dari About Time. Drama romansa misteri ini dibintangi oleh artis Kim Jae Won.

Selain Hierarchy, ternyata Kim Jae Won telah membintangi berbagai drama terkenal, berikut adalah tiga di antaranya.

1. King the Land (2023)

Dalam drakor ini, Kim Jae Won memerankan peran sebagai Lee Ro Won. King the Land berkisah tentang Gu Won yang diperankan Lee Joon Ho, seorang anak dari keluarga chaebol yang memiliki dan menjalankan Grup King. Dia terlibat dalam perang pewarisan atas Grup King.

Gu Won adalah seorang pria muda yang cerdas, elegan, dan chic, tetapi dia tidak begitu pandai dalam urusan kencan. Dia tidak bisa menahan senyum palsu. Sementara itu, Cheon Sa Rang yang diperankan Lim YoonA memiliki kepribadian cerah, dengan senyum yang menyenangkan.

Sa Rang mulai bekerja di Hotel King, tempat beberapa kenangan terbahagianya dari masa kecil. Saat bekerja di hotel, dia menghadapi berbagai kesulitan dan tumbuh sebagai pribadi. Gu Won dan Cheon Sa Rang bertemu dan mengembangkan hubungan romantis.

2. Our Blues (2022)

Dilansir dari Asianwiki, Our Blues bercerita mengenai kehidupan asri di Pulau Jeju, Korea Selatan dengan hubungan para tokohnya yang unik. Tokoh utamanya merupakan pria bernama Lee Dong Seok yang lahir di sebuah desa kecil di Pulau Jeju. Ia kemudian terlibat dengan wanita bernama Min Seon Ah yang baru saja pindah ke Jeju.

Sementara itu, Choi Han Soo lahir dan dibesarkan di Pulau Jeju, tetapi dia pindah ke daratan. Sekarang dia kembali ke kampung halamannya. Dia adalah pria kota yang sempurna yang bertemu dengan cinta pertamanya, Jung Eun Hui yang menjalankan toko ikan di pulau tersebut. Dalam drama ini, Kim Jae Won berperan sebagai Choi Han Soo saat masih muda.

Han Soo berteman dengan Ko Mi Ran yang juga kembali ke kampung halamannya di Jeju karena lelah dengan kehidupan kota yang sulit. Adapun Lee Yeong Ok yang pindah ke Pulau Jeju telah menjadi haenyeo atau penyelam wanita selama setahun terakhir. Dia adalah orang yang ceria, tetapi banyak rumor mengikuti ke mana-mana.

Yeong Ok bertemu dengan Park Jeong Jun yang merupakan kapten perahu nelayan. Dia adalah pria dengan hati yang hangat dan jatuh cinta pada Lee Yeong Ok.

3. Stealer: The Treasure Keeper (2023)

Dalam drama ini, Kim Jae Won berperan sebagai Shin Chang Hoon. Bercerita soal harta karun dari kerajaan kuno selalu menjadi incaran utama bagi para pencuri. Seorang pencuri profesional yang dikenal sebagai "Skunk" membentuk tim penyelamatan aset warisan budaya tidak resmi yang disebut "Tim Karma".

Dikutip dari My Drama List, bersama sekelompok pejabat, mereka melangsungkan aksi pencurian guna mengembalikan kembali aset yang dicuri, sebuah misi yang memiliki maksud baik namun tidak resmi dan ilegal.

Harta karun yang dicari telah terkubur di suatu tempat di Korea dan berisi sejumlah besar aset budaya senilai 30 triliun won beserta manik-manik spiritual yang dipercayai memberikan kehidupan abadi. Tim Karma pun mulai melawan sebuah kelompok yang tidak memiliki belas kasihan, balas dendam yang penuh keseruan.

