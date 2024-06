Morrissey akan Kembali Naik Panggung Konser, Mengenal Mantan Anggota The Smiths

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Morrissey, nama yang identik dengan band The Smiths akan kembali mengadakan konser di House of Blues, Las Vegas pada 26 Juli dan 27 Juli 2024 setelah mengalami beberapa masalah kesehatan.

Dalam sebuah unggahan di Instagram, penyanyi berusia 65 tahun ini mengungkapkan optimismenya. Dalam caption unggahannya, Morrissey menulis, “Meski ada fiasco baru-baru ini, saya akan sepenuhnya hadir dengan penuh semangat di House of Blues di Las Vegas pada 26 (Jumat) dan 27 (Sabtu) Juli.”

Profil Morrissey

Dikutip dari IMDb, Steven Patrick Morrissey, nama asli Morrissey, lahir di Davyhulme, Manchester, Inggris pada 22 Mei 1959. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan minat besar dalam menulis, terutama puisi. Morrissey juga gemar menulis tentang musik dan menjadi penggemar berat David Bowie, Ray Davies, dan Marc Bolan.

Morrissey bertemu dengan Johnny Marr, seorang gitaris dan penulis lagu dari Manchester pada 1982. Tak lama kemudian, mereka mengajak Andy Rourke (bass) dan Mike Joyce (drum) untuk bergabung. Dari keakraban mereka terbentuk The Smiths, band indie di Inggris yang naik namanya pada era 1980-an.

The Smiths berdiri pada 1983 dan dalam kurun waktu empat tahun meluncurkamn enam album studio serta sejumlah single hit. Lagu-lagu mereka seperti This Charming Man, How Soon Is Now?, dan There Is a Light That Never Goes Out di antara karyanya yang identik dengan band ini.

Namun, The Smiths bubar pada 1987 akibat perbedaan pandangan musikal antara Morrissey dan Marr. Setelah The Smiths bubar, Morrissey memulai karier solo.

Pada 1992, albumnya Your Arsenal, yang diproduksi oleh mantan gitaris David Bowie, Mick Ronson, meraih nominasi Grammy untuk album alternatif terbaik. Morrissey melanjutkan kesuksesannya dengan album seperti Viva Hate pada 1988 dan Kill Uncle pada 1991, serta Vauxhall and I pada 1994 yang membawa Morrissey mencapai Top 40 dari Billboard 200.

Dikutip dari Allmusic, setelah sempat rehat di awal tahun 2000-an, Morrissey kembali bangkit pada 2004 dengan merilis album You Are the Quarry. Morrissey terus berkarya hingga saat ini.

Ia bereksperimen dengan berbagai genre musik, seperti dalam album Years of Refusal (2009), World Peace Is None of Your Business (2014), dan Low in High School (2017). Morrissey kembali merilis album berisi lagu-lagu cover yang diberi judul California Son pada 2019. Setahun kemudian, ia kembali dengan karya orisinal melalui album I Am Not a Dog on a Chain dan Bonfire of Teenagers.

Pada masa pandemi Covid-19, Morrissey membatalkan turnya pada 2020, namun ia kembali tampil pada 2021 dengan residensi di Las Vegas. Tahun 2022, ia merilis Rebels Without Applause dari album studionya yang ke-14, Bonfire of Teenagers.

