Marvel Incar Shawn Levy untuk Menyutradarai Avengers, Simak Profil Sutradara Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel dan sutradara Shawn Levy dikabarkan sedang membicarakan proyek film Avengers berikutnya. Laporan The Hollywood Reporter, dikutip Antara, pada Selasa, 4 Juni 2024, Levy yang sedang sibuk memberikan sentuhan akhir pada film Deadpool & Wolverine dari Marvel juga ditawari peran penyutradaraan pada pertengahan Maret, namun pada saat itu ia menolak.

Mengenal Shawn Levy

Dikutip dari The Movie Database, Shawn Levy sutradara, produser, dan aktor asal Montreal, Quebec, Kanada. Iahir pada 23 Juli 1968. Dia produser eksekutif dan sutradara Stranger Things dan muncul sebagai kameo di musim pertama. Dia pendiri dan kepala perusahaan produksi 21 Laps Entertainment.

Levy menimba ilmu di Stagedoor Manor, pusat pelatihan seni pertunjukan New York. Dia melanjutkan kuliah di Universitas Yale dengan jurusan seni pertunjukan. Debut akting Levy terjadi ketika ia memerankan Jim Bratten di Zombie Nightmare (1986). Film ini terkenal karena ditampilkan dalam salah satu episode Mystery Science Theater 3000 .

Dikutip dari Fandom, Levy muncul di Liberace: Behind the Music 1988, sebagai kenalan Liberace pasca-Scott Thorson. Akting televisinya terdiri atas peran tamu di 21 Jump Street, peran berulang di Beverly Hills, 90210 , dan peran di 30 Rock sebagai produser televisi Scottie Shofar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah lulus dari Universitas Yale pada 1989, ia pindah ke Los Angeles untuk mengerjakan Thirtysomething (1987) dan Beverly Hills, 90210 (1990). Ia sempat pindah ke karya lainnya dengan perusahaan Nickelodeon dan Disney, sebelum akhirnya membuat perusahaan produksinya sendiri, 21 Laps Entertainment pada 2006. Dengan perusahaannya itu, ia menggarap serial Netflix, Stranger Things.

Levy dan 21 Laps Entertainment telah berkembang. Ia berfokus membangun 21 Laps Entertainment dan bekerja sama dengan sutradara untuk merilis film atau serial televisi. Namanya sebagai sutradara makin dikenal, karena menggarap Deadpool 3.

Dikutip dari IMDb, pada Desember 2017, Netflix mengumumkan kontrak empat tahun dengan Levy. Karena kesuksesan musim Stranger Things , dia akan membuat proyek televisi khusus untuk perusahaan hiburan streaming.

Pada Maret 2018, diumumkan bahwa Levy akan memproduseri film adaptasi dari novel pedang There's Someone Inside Your House karya Stephanie Perkins di bawah label 21 Laps Entertainment miliknya, bersama studio Atomic Monster milik James Wan untuk Netflix.

Pilihan Editor: Deadpool & Wolverine: Rumor Taylor Swift Kameo hingga Bukan Deadpool 3