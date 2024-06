Tayang Mulai Besok di Netflix, Profil 7 Pemeran Utama Film Madame Web

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mulai tayang di Netflix besok Sabtu, 15 Mei 2024, film Madame Web, bagian terbaru dari Sony's Spider-Verse, menghadirkan deretan bintang yang memerankan karakter-karakter ikonik dalam dunia Marvel.

Film ini berfokus pada Cassandra Webb, seorang wanita dengan kekuatan yang menghubungkan berbagai elemen dalam multiverse Spider-Man. Bersama dengan trio Spider-Women, mereka Bersatu melawan Ezekiel Sims.

Berikut ini adalah tujuh pemeran utama yang membawa karakter-karakter ikonik dari Madame Web ke layar lebar.

Dakota Johnson sebagai Cassandra Webb

Dakota Johnson memerankan Cassandra Webb, seorang paramedis di New York yang mendapatkan kekuatan clairvoyant setelah mengalami kecelakaan aneh. Dengan kemampuan barunya untuk melihat masa depan, ia mengambil peran sebagai Madame Web dan bekerja sama dengan tiga superhero yang memiliki kekuatan berbasis laba-laba melawan Ezekiel Simms yang misterius dan berbahaya.

Dilansir dari CBR, Madame Web merupakan karakter sentral dalam Spider-Verse Marvel Comics yang menghubungkan berbagai cabang multiverse melalui koneksi dekatnya dengan Great Web of Life and Destiny. Sementara itu Dakota Johnson yang dikenal melalui perannya dalam The Social Network dan trilogi Fifty Shades of Grey, kini membawa pesonanya ke dunia superhero.

Sydney Sweeney sebagai Julia Cornwall

Sydney Sweeney memulai debutnya sebagai superhero dalam film Madame Web dengan memerankan Julia Cornwall, wanita ketiga dalam trio yang menjadi target Ezekiel Simms. Setelah bergabung dengan Mattie Franklin, Anya Corazon, dan Cassandra Webb, Julia belajar menguasai kekuatan barunya dan mengambil nama alter-ego Spider-Woman.

Dalam komik, Julia Carpenter adalah salah satu Spider-Woman paling terkenal, meskipun juga dikenal sebagai Arachne. Sweeney yang naik daun berkat serial HBO Euphoria, memperluas portofolio aktingnya melalui peran-peran di Anyone but You dan Immaculate.

Isabela Merced sebagai Anya Corazon

Isabela Merced tampil sebagai Anya Corazon, seorang gadis muda yang masa depannya dianggap sangat penting oleh Cassandra Webb. Sebagai salah satu superhero dalam Madame Web, Anya dan sekelompok wanita muda lainnya mendapatkan kekuatan super berbasis laba-laba dan terlibat dalam nasib Ezekiel Sims yang berbahaya.

Anya terpaksa mengasah kemampuannya untuk menjadi superhero bernama Araña. Merced yang dikenal melalui perannya di Instant Family dan Transformers: The Last Knight, siap bergabung dengan DC Universe sebagai Hawkgirl dalam Superman: Legacy setelah penampilannya yang memukau sebagai Anya.

Celeste O'Connor sebagai Mattie Franklin

Celeste O’Connor muncul dalam Madame Web sebagai Mattie Franklin, yang juga merupakan Spider-Woman dalam komik. Ia memulai debut film fitur mereka dalam thriller 2017 Wetlands, dan kemudian tampil sebagai Nyla di Freaky serta Lucky Domingo di Ghostbusters: Afterlife.

Mattie Franklin dalam Madame Web menarik karena menunjukkan bahwa ada lebih dari satu versi Spider-Woman dalam lore Sony, dan asal-usul komiknya menghubungkan karakter ini dengan tokoh-tokoh besar Spider-Man lainnya seperti Jessica Drew, J. Jonah Jameson, dan Norman Osborn. Di Madame Web, Mattie adalah karakter yang paling keras kepala di antara anak-anak didik Cassie, dengan sikap yang mandiri.

Tahar Rahim sebagai Ezekiel Sims

Dalam komik, Sims adalah Spider-Totem hidup dengan kekuatan yang mirip dengan Spider-Man. Namun, dalam film ini, Sims digambarkan sebagai penjahat yang mencuri laba-laba mistis dari Las Arañas, orang-orang laba-laba dari Peru, dan dikutuk dengan penglihatan tentang kematiannya sendiri.

Dia memburu Mattie, Anya, dan Julia setelah penglihatannya mengungkapkan identitas mereka sebagai pembunuhnya. Sims mengenakan kostum laba-laba hitam dan merah serta memiliki kekuatan super, kelincahan, dan kemampuan untuk memanjat dinding dan langit-langit. Tahar Rahim dikenal melalui perannya sebagai Malik El Djebena dalam film A Prophet dan telah tampil dalam film seperti Mary Magdalene dan The Mauritanian.

Adam Scott sebagai Ben Parker

Dikutip dari Screen Rant, Adam Scott memulai debutnya di Marvel sebagai Ben Parker muda dalam Madame Web. Pada 2003, Ben adalah rekan paramedis Cassie Webb dan merupakan orang terdekat yang dianggapnya sebagai keluarga. Ada sedikit ketegangan antara mereka, terutama ketika Ben memberi tahu Cassie bahwa dia bertemu seseorang, yang kemungkinan adalah calon istrinya, May.

Ben adalah definisi dari pria baik, yang menyelamatkan hidup Cassie di awal cerita dan dengan tidak ragu membantu melindungi calon wanita Spider di rumah saudara iparnya. Adam Scott dikenal melalui perannya sebagai Ben Wyatt dalam Parks and Recreation dan sebagai Mark dalam thriller fiksi ilmiah Severance.

Emma Roberts sebagai Mary Parker

Emma Roberts bergabung dalam jajaran bintang Madame Web sebagai Mary Parker, saudara ipar Ben dan ibu dari Peter Parker. Sepanjang film, Mary terlihat sedang hamil Peter dan akhirnya melahirkan bayi yang tidak disebutkan namanya.

Nama bayi tersebut digunakan sebagai lelucon dalam adegan baby shower, ketika dia meminta tamunya menebak nama bayi tersebut. Emma Roberts dikenal melalui perannya dalam American Horror Story, serta perannya sebagai Casey Mathis dalam We're The Millers dan Jill Roberts dalam Scream 4.

