Momen Hangat Ruth Sahanaya Hampiri Para Penonton hingga Krisdayanti di Konsernya

TEMPO.CO, Jakarta - Ruth Sahanaya, diva Indonesia yang telah malang melintang di industri musik Tanah Air selama 40 tahun, menggelar konser tunggal untuk merayakan perjalanannya tersebut. Bertajuk ‘40 Tahun Simfoni dari Hati’, konser tersebut digelar di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), pada Sabtu malam, 22 Juni 2024.

Dalam konser yang penuh kenangan itu, Ruth Sahanaya, atau yang akrab disapa Uthe, tidak hanya menyanyikan lagu-lagu hitsnya, tetapi juga berinteraksi dengan penggemar secara dekat. Meskipun mengenakan gaun panjang berwarna silver, semangatnya dalam menghibur para penggemar tidak surut.

Ruth Sahanaya Ajak Penonton Bernyanyi Bersama

Uthe berkeliling ke setiap sudut area konser untuk menyapa para penggemar yang antusias. Bahkan, dia tidak ragu untuk memberikan mikrofon kepada penggemar untuk menyanyikan lagu 'Memori' bersamanya. “Sekedip matamu seakan dalam mimpi, senyummu lesungmu wajahmu menjelma,” suara Uthe yang merdu mengiringi sambil menghampiri para penggemar.

Suasana hangat semakin terasa saat Uthe mengajak rekan-rekan musisinya, seperti Harvey Malaihollo, untuk menyanyikan lagu miliknya, menggetarkan hati para penonton. “Tolong daku pergi jauh, janji takkan kembali lagi, memori,” suara Harvey yang merdu juga membuat penonton berdecak kagum.

Sesi berikutnya, Ruth menyapa penggemar di sisi lain dan menyanyikan lagu hitsnya berjudul ‘Keliru’. Satu area konser ikut bernyanyi bersama dan menyerukan lirik “Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu.” Dia juga memberikan mikrofonnya ke beberapa penggemar untuk bernyanyi bersama.

Krisdayanti dan Yuni Shara Nonton Konser Ruth Sahanaya

Kemudian, Uthe sempat menyapa Krisdayanti atau KD, sahabat sekaligus rekan duetnya di 3 Diva. KD hadir menonton konser bersama sang kakak, Yuni Shara. Uthe lalu mengajak KD dan Yuni Shara untuk bernyanyi bersama, “Saya mau ke KD, ayo KD kita nyanyi bersama,” ujar Uthe. Usai bernyanyi bersama, Uthe lalu memeluk kedua sahabatnya itu, lalu lanjut menyapa penonton di sisi lainnya.

Meskipun tidak dapat berinteraksi dengan seluruh penggemar di area konser, upaya Uthe untuk mendekatkan diri kepada penggemar patut diacungi jempol. Selama kurang lebih 15 menit, dia dengan sabar menghampiri para penggemar, menebarkan kebahagiaan, dan merayakan kebersamaan.

“Terima kasih semua yang sudah hadir malam ini. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk tampil di depan semuanya untuk merayakan 40 tahun saya sebagai penyanyi,” ujar Uthe sebelum menutup konsernya.

Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk membantu, berkolaborasi, serta menyusun dengan apik konsernya malam ini. “Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah terlibat di konser ini, Tohpati, Once, Yura, Afgan, Silet Open Up, dan semuanya. Sampai berjumpa lagi!,” tutur Uthe.

Ruth Sahanaya Tutup Konser dengan Lagu "Astaga" dan "Andaikan Kau Datang"

Sebagai penutup konser yang megah, Uthe menyanyikan lagu pop hitsnya yang berjudul ‘Astaga’. Dalam penampilannya, dia meminta para pemain musik yang menemaninya selama konser untuk naik ke panggung dan bernyanyi bersama. “Oh oh astaga, apa yang sedang terjadi? Oh oh astaga, hendak ke mana semua ini?,” suara Uthe yang indah mengalun dengan ceria sambil diikuti nyanyian dari para penonton yang hadir.

Usai mengalunkan harmoni 'Astaga' dalam durasi hampir 10 menit, Uthe mengakhiri konsernya malam itu dengan lantunan 'Andaikan Kau Datang'. Perubahan melodi dan suasana dari kegembiraan menuju kesedihan semakin memperkuat nuansa panggung Uthe. "Bersinarlah terus sampai nanti, lagu ini kuakhiri,” lirik tersebut secara resmi menutup pertunjukan malam itu.

