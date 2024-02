Aksi Saling Sindir Nicki Minaj dan Megan Thee Stallion Lewat Lagu Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan antara Nicki Minaj dan Megan Thee Stallion memuncak pada Senin, 29 Januari 2024. Hal tersebut terjadi setelah Nicki Minaj merilis lagu terbaru berjudul Big Foot, yang dianggap sebagai balasannya terhadap lagu Megan Thee Stallion berjudul Hiss.

Melansir dari Variety, lagu Hiss yang dirilis pada Sabtu, 27 Januari 2024 itu menyinggung berbagai aspek kehidupan Megan Thee Stallion yang penuh gejolak sebagai figur publik. Namun, ada satu kalimat khusus yang menarik perhatian Nicki Minaj, yakni "These hoes don’t be mad at Megan, these hoes mad at Megan's Law,” atau "Para pelacur ini tidak marah pada Megan, para pelacur ini marah pada Hukum Megan."

Penggalan lirik tersebut dinyanyikan rapper 28 tahun itu dengan semangat dengan irama yang lebih kencang. "I don’t really know what the problem is, but I guarantee y’all don’t want me to start," atau "Saya tidak begitu tahu apa masalahnya, tapi saya jamin Anda semua tidak ingin saya memulainya."

Ada Hubungan dengan Kasus Kriminal Suami Nicki Minaj

Megan's Law adalah undang-undang federal di Amerika Serikat yang mewajibkan penegakan hukum untuk menyediakan informasi tentang pelaku kejahatan seksual yang terdaftar. Liriknya dipilih oleh pendengar yang mengaitkannya sebagai sindiran nyata dari Megan Thee Stallion dengan suami Nicki Minaj, Kenneth Petty, yang terdaftar sebagai pelanggar seks.

Suami Nicki Minaj pernah dihukum karena percobaan pemerkosaan pada April 1995 atas penyerangan terhadap seorang gadis berusia 16 tahun. Kenneth Petty menjalani hukuman empat tahun atas insiden tersebut. Petty juga pernah menjalani hukuman pembunuhan tingkat pertama karena membunuh seorang pria pada 2002.

Nicki Minaj dengan cepat membela suaminya melalui siaran langsung di Instagram tak lama setelah lagu Hiss menjadi trending topik di X. Meskipun tidak muncul di layar untuk sebagian besar siaran langsungnya, Nicki Minaj terdengar sangat gelisah saat melihat pratinjau sebuah lagu yang saat itu belum pernah dirilis yang membuat beberapa referensi tentang Megan Thee Stallion, artis kelahiran Houston yang ditembak kakinya oleh Tory Lanez pada 2020. Persidangan yang dipublikasikan secara luas berakhir tahun lalu dengan Lanez dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Nicki Minaj dan Megan Thee Stallion Pernah Berkolaborasi

Sebelum ada konflik ini, Nicki Minaj dan Megan Thee Stallion pernah berkolaborasi dalam lagu Hot Girl Summer yang dirilis pada 2019. Namun para penggemar menduga hubungan mereka memburuk. Ketika Nicki Minaj merilis album Pink Friday 2 pada Desember, beberapa orang berspekulasi bahwa dia mengirimkan pesan samar ke Megan di FTCU, merujuk pada kalimat yang mengarah ke Lanez. “Tetaplah di Tory Lanez-mu, jalang, aku bukan Iggy,” rapnya, mengacu pada Iggy Azalea, yang menjadi berita utama setelah dia menulis surat kepada hakim untuk mendukung Lanez selama persidangannya akibat dugaan penembakan Megan.

VARIETY | TMZ

